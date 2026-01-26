  1. हिन्दी समाचार
  3. MI vs RCB Preview : मुंबई इंडियंस आज हारी तो प्लेऑफ से लगभग बाहर, आरसीबी के खिलाफ चाहिए बड़ी जीत

MI vs RCB Match Preview : विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का सीजन अब अपने रोमांचक मोड़ पर जा पहुंचा है। इस सीजन 15 मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक ही टीम प्लेऑफ में जगह पक्की कर पायी है। बाकी दो स्थानों के लिए अभी चार टीमों के बीच टक्कर है। जिनमें से एक और दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस भी शामिल है। मुंबई को आज आरसीबी से भिड़ना है जो पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। हालांकि, डिफेंडिंग चैंपियन को हर हाल में यह मैच जीतना होगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- WPL 2026 Playoffs Scenarios : आरसीबी के बाद कौन-सी दो टीमें प्लेऑफ़ में बना सकती हैं जगह? समझें पूरा समीकरण

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सीज़न के पहले मैच में भिड़े थे तो डिफेंडिंग चैंपियन ने ऐसा लग रहा था कि मैच जीत लिया है, लेकिन नादिन डी क्लर्क ने उनसे जीत छीनकर आरसीबी की झोली में डाल दी थी। इस जीत के बाद आरसीबी ने मुड़कर पीछे नहीं देखा और लगातार 5 जीत दर्ज करके प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम बन गयी। दूसरी तरफ, मुंबई की गाड़ी जीत की पटरी से उतर चुकी है, वे लगातार तीन हार के बाद पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर हैं। दो लीग मैच बचे होने के कारण, समय MI के खिलाफ़ जा रहा है। वे, कुछ हद तक अप्रत्याशित रूप से, क्वालिफ़िकेशन की दौड़ से बाहर होने की कगार पर हैं।

हालांकि, दूसरी टीमों से बेहतर NRR (+) और मिड-टेबल अभी भी काफ़ी टाइट होने के कारण, मुंबई के लिए दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। अगर वे अपने बाकी बचे दो मैच बड़े अंतर से जीत जाते हैं तो उन्हें प्लेऑफ में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं, पिछले मैच में हार के बाद आरसीबी सोमवार को खेले जाने वाले मैच में जीत की पटरी में लौटना चाहेगी। वे भले ही प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं, लेकिन जीत की लय नॉक-आउट मैचों के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आरसीबी बिना किसी परेशानी के सीधे फाइनल में उतरना चाहेगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
