  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. आज RCB के पास सीधे फाइनल में पहुंचने का मौका, प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने उतरेगी यूपी की टीम

आज RCB के पास सीधे फाइनल में पहुंचने का मौका, प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने उतरेगी यूपी की टीम

RCB vs UPW WPL 2026 : स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है, लेकिन पिछले दो मैचों में टीम अपनी जीत के रास्ते भटक गयी है। गुरुवार को UP वॉरियर्ज़ के खिलाफ आरसीबी अपना आखिरी लीग मैच खेलने वाली है। यह मैच दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होने वाला है। जो प्लेऑफ के अंतिम समीकरण की रूप रेखा भी तय करने करने वाला है।

By Abhimanyu 
Updated Date

RCB vs UPW WPL 2026 : स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है, लेकिन पिछले दो मैचों में टीम अपनी जीत के रास्ते भटक गयी है। गुरुवार को UP वॉरियर्ज़ के खिलाफ आरसीबी अपना आखिरी लीग मैच खेलने वाली है। यह मैच दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होने वाला है। जो प्लेऑफ के अंतिम समीकरण की रूप रेखा भी तय करने करने वाला है।

पढ़ें :- ICC ने लताड़ा तो PAK पीएम के पास पहुंचे PCB चीफ नकवी, दबाव में कर दी बड़ी गलती

दरअसल, वडोदरा को गुरुवार शाम खेले जाने वाले विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के 18वें मैच में जीत और हार असर दूसरी टीमों के लिए आगे का सफर तय करने वाला है। अगर आरसीबी जीत दर्ज करने में सफल रहती है तो वह सीधे फाइनल के लिए अपना टिकट पक्का कर लेगी। जबकि, पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर मौजूद UP वॉरियर्ज़ के लिए जीत प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखेंगी। हालांकि, आरसीबी और अपने आखिरी में दिल्ली कैपिटल्स को बड़े अंतर से हराना होगा, क्योंकि खराब NRR उनके लिए चिंता का दूसरा विषय बना हुआ है।

WPL में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो आरसीबी और यूपी की टीम का कुल 7 बार आमना-सामना हुआ है। जिनमें से आरसीबी 4 और यूपी 3 (सुपर ओवर एक मैच) जीत दर्ज की है। गुरुवार को दोनों टीमें कोटांबी स्टेडियम में भिड़ेंगी, जहां आरसीबी के नाम 5 मैच में 3 जीत और 2 हार है, जबकि यूपी के नाम 3 मैच में 3 हार हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

क्या रोहित शर्मा फिर संभालेंगे टीम इंडिया की कप्तानी? हिटमैन की सोशल मीडिया पोस्ट से हलचल तेज

क्या रोहित शर्मा फिर संभालेंगे टीम इंडिया की कप्तानी? हिटमैन की सोशल...

'हम T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जगह नहीं ले पाएंगे, भले ही वे पीछे हट जाएं...' ICC से बोला आइसलैंड क्रिकेट एसोसिएशन

'हम T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जगह नहीं ले पाएंगे, भले...

आज RCB के पास सीधे फाइनल में पहुंचने का मौका, प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने उतरेगी यूपी की टीम

आज RCB के पास सीधे फाइनल में पहुंचने का मौका, प्लेऑफ की...

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में करने वाला है ये ओछी हरकत, टूर्नामेंट में बवाल होना तय

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में करने वाला है ये ओछी हरकत, टूर्नामेंट...

T20I Rankings Update : वर्ल्ड कप से पहले भारतीय खिलाड़ियों का टी20 रैंकिंग में हर तरफ दबदबा, देखें- लेटेस्ट अपडेट

T20I Rankings Update : वर्ल्ड कप से पहले भारतीय खिलाड़ियों का टी20...

IND vs NZ 4th T20I Live : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा चौथा टी20आई, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs NZ 4th T20I Live : आज भारत और न्यूजीलैंड के...