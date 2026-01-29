29 जनवरी 2026 का राशिफल: आज ऊर्जा और निर्णय क्षमता आपके पक्ष में रहेगी...जानिए आपके सितारे क्या कह रहे?

29 जनवरी 2026 का राशिफल: गुरुवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास…

मेष – आज आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता दिखेगी, लेकिन क्रोध या जल्दबाजी से बचें। वित्तीय मामलों में सावधानी रखें। परिवार में मीठी बातचीत लाभदायक रहेगी।

वृषभ – आज दिन संतुलित बीतेगा। करियर में प्रगति के संकेत हैं और रिश्तों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी। बड़े निर्णय सोच-समझकर लें।

मिथुन – आज संपर्क और बातचीत महत्वपूर्ण हैं। खुद पर नियंत्रण रखें ताकि गलतफहमियाँ न हों। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और जल्दबाजी से बचें।

कर्क – आज भावनात्मक रूप से जुड़ाव और पारिवारिक समर्थन मिलेगा। कार्य में निरंतरता से सफलता आएगी। ध्यान रखें कि अप्रत्याशित खर्चें झट से न हो जाएँ।

सिंह – आपकी नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व आज अपने चरम पर है। फ़ैसले लेने में हिम्मत दिखाएं परंतु अहंकार से बचें। स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता ज़रूरी है।

कन्या – आज संरचित सोच और योजनाओं पर काम फलदायी रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। बातचीत में स्पष्टता रखनी लाभकारी रहेगी।

तुला – आज संतुलन और समझदारी की ज़रूरत है। फैसले सोच-समझकर लें तथा अविवेकी खर्चों से बचें। रिश्तों में खुली बातचीत से सामंजस्य बढ़ेगा।

वृश्चिक – आज ऊर्जा और निर्णय क्षमता आपके पक्ष में रहेगी। आज कार्यक्षेत्र में सफलता के अवसर बनेंगे परन्तु आलोचना और क्रोध से बचें।

धनु – आज नई बातचीत से लाभ मिल सकता है। रिश्तों में समझ और सहयोग से सकारात्मक माहौल बनेगा। ध्यान रखें कि अचानक खर्च और मानसिक तनाव से बचें।

मकर – आज कड़ी मेहनत और धैर्य से लक्ष्य प्राप्ति संभव है। संगठन और अनुशासन आपको मजबूती देंगे। विरोधी परिस्थितियों में शांत रहें।

कुम्भ – आज विचारों में नवीनता और सहयोगी कार्यों से सफलता मिल सकती है। रिश्तों में खुली बातचीत आपके पक्ष में है। खुद को भावनात्मक रूप से संतुलित रखें।

मीन – आज आप भावनाओं और व्यावहारिक दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाएँ। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के लिए शांत अभ्यास लाभकारी रहेगा।