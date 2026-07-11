11 जुलाई 2026 का राशिफल: आज नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

11 जुलाई 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन सिंह राशि के लोगों का बढ़ेगा आत्मविश्वास…आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। धन लाभ के योग हैं। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृषभ – आज रुके हुए कार्य पूरे होंगे। व्यापार में लाभ होगा। आज जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। यात्रा शुभ रहेगी।

मिथुन – आज वाणी पर संयम रखें। अनावश्यक विवाद से बचें। आज विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कर्क – आज नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

कन्या – आज नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

तुला – आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृश्चिक – आज रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। नौकरी में उन्नति के योग हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। आज व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। यात्रा लाभदायक रहेगी।

मकर – आज कार्यों में थोड़ी बाधाएँ आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ – आय के नए स्रोत बन सकते हैं। आज परिवार में सुख-शांति रहेगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा।

मीन – आज मन प्रसन्न रहेगा। आज किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।

आज का उपाय:-

शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएँ, शनि मंत्र “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का 108 बार जप करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या उड़द का दान करें।