12 जून 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को आज मिलेगा भाग्य का साथ,व्यापार में उन्नति के हैं योग

12 जून 2026 का राशिफल : 12 जून शुक्रवार का दिन कुछ राशियों के लिए धन लाभ और आर्थिक प्रगति के अवसर लेकर आएगा। वहीं कुछ जातकों को बढ़ते खर्चों और बजट पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए मेष से मीन राशि तक की राशियों का कैसे बीतेगा दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। यात्रा में सावधानी रखें।

वृषभ – आज रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। व्यापार में लाभ मिल सकता है। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज बुद्धि और वाणी के बल पर सफलता मिलेगी। आज विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कर्क – आज परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। नौकरी में सम्मान प्राप्त हो सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है।

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे।

कन्या – आज कार्य में व्यस्तता रहेगी। निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

तुला – आज भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापार में उन्नति के योग हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी।

वृश्चिक – आज भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। नौकरी और व्यवसाय में धैर्य रखें। आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है।

धनु – आज नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के संकेत हैं। परिवार में खुशहाली रहेगी।

मकर – आज कार्यस्थल पर प्रशंसा मिल सकती है। आय के नए स्रोत बनेंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी।

कुंभ – आज यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन – आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें। आज आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।