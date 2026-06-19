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19 जून 2026 का राशिफल: कुंभ, मिथुन और मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास

आज का राशिफल - 19 जून 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

19 जून 2026 का राशिफल: 19 जून, शुक्रवार के दिन वृषभ राशि के लोग आर्थिक मामले में रखें सावधानी। आप भी जानिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से क्या कहते हैं आपके सितारे…

पढ़ें :- 17 जून 2026 का राशिफल: इन राशि के ​लोग आर्थिक मामलों में रखें सावधानी, धैर्य और बनाए रखें संयम

मेष – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। धन लाभ के योग हैं।

वृषभ – आज रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। मित्रों से सहायता मिलेगी। निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। वाणी पर संयम रखें। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है।

कर्क – आज घर-परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।

पढ़ें :- 16 जून 2026 का राशिफल: इन राशियों को आज मिलेगा भाग्य का साथ, नौकरी और व्यापार में प्रगति होगी

सिंह – आज सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। क्रोध से बचें।

कन्या – आज व्यापार में लाभ के संकेत हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। धन संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा।

वृश्चिक – आज परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

धनु – आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। यात्रा लाभदायक रहेगी।

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मकर – आज भूमि, भवन या वाहन संबंधी कार्यों में सफलता मिल सकती है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।

कुंभ – आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन – आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। मनोबल ऊंचा रहेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है।

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