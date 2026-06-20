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20 जून 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशियों के लोग आर्थिक मामलों में सावधानी रखें

आज का राशिफल 20 जून 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

20 जून 2026 का राशिफल: 20 जून, शनिवार के दिन मिथुन राशि के लोग नई योजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। आप भी जानिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से क्या कहते हैं आपके सितारे…

पढ़ें :- 19 जून 2026 का राशिफल: कुंभ, मिथुन और मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास

मेष – आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज नई योजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। आज विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। वाणी पर संयम रखें, विवाद से बचें।

कर्क – आज मानसिक शांति बनी रहेगी। आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

पढ़ें :- 17 जून 2026 का राशिफल: इन राशि के ​लोग आर्थिक मामलों में रखें सावधानी, धैर्य और बनाए रखें संयम

सिंह – आज कार्यक्षेत्र में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या – आज परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।

तुला – आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे। सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी। मन प्रसन्न रहेगा।

वृश्चिक – आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। क्रोध और जल्दबाजी से बचें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है।

पढ़ें :- 16 जून 2026 का राशिफल: इन राशियों को आज मिलेगा भाग्य का साथ, नौकरी और व्यापार में प्रगति होगी

मकर – आज कार्यभार अधिक रहेगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ – आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक मामलों में लाभ होगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मीन – आज मनचाहा कार्य पूरा होने से प्रसन्नता मिलेगी। व्यापार में लाभ और नौकरी में उन्नति के योग हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

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