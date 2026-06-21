  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 21 जून 2026 का राशिफल: आज के दिन इन राशि के लोग अनावश्यक तनाव से बचें, खर्चों पर रखें नियंत्रण

21 जून 2026 का राशिफल: आज के दिन इन राशि के लोग अनावश्यक तनाव से बचें, खर्चों पर रखें नियंत्रण

आज का राशिफल 21 जून 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

21 जून 2026 का राशिफल: 20 जून, रविवार के दिन कर्क राशि के लोग भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आप भी जानिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से क्या कहते हैं आपके सितारे…

पढ़ें :- 20 जून 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशियों के लोग आर्थिक मामलों में सावधानी रखें

मेष – आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें।

वृषभ – आज कार्यस्थल पर सम्मान प्राप्त होगा। नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे। जीवनसाथी के साथ मधुरता बनी रहेगी। धन लाभ के योग हैं।

मिथुन – आज मन में नई योजनाएं बनेंगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। यात्रा का योग बन सकता है। वाणी पर संयम रखें।

कर्क – आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

पढ़ें :- 19 जून 2026 का राशिफल: कुंभ, मिथुन और मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास

सिंह – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में सफलता के संकेत हैं। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

कन्या – आज धन संबंधी मामलों में लाभ मिल सकता है। पुराने विवाद सुलझने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी।

तुला – आज का दिन शुभ रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है।

वृश्चिक – आज अनावश्यक तनाव से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी।

धनु – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मित्रों और रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं।

पढ़ें :- 17 जून 2026 का राशिफल: इन राशि के ​लोग आर्थिक मामलों में रखें सावधानी, धैर्य और बनाए रखें संयम

मकर – आज कार्यस्थल पर उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आज वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

कुंभ – आज भाग्यवृद्धि का दिन है। धार्मिक यात्रा या पूजा-पाठ में रुचि बढ़ेगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

मीन – आज धैर्य और संयम से काम लें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। निवेश सोच-समझकर करें। ईश्वर की आराधना से मानसिक शांति मिलेगी।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

21 जून 2026 का राशिफल: आज के दिन इन राशि के लोग अनावश्यक तनाव से बचें, खर्चों पर रखें नियंत्रण

21 जून 2026 का राशिफल: आज के दिन इन राशि के लोग...

Kailash Mansarovar Yatra 2026 : कैलाश मानसरोवर यात्रियों के पहले जत्थे को नाथुला दर्रा से किया गया रवाना , तीर्थयात्रियों ने लगाए बम बम के नारे

Kailash Mansarovar Yatra 2026 : कैलाश मानसरोवर यात्रियों के पहले जत्थे को...

Bhanu Saptami Upay 2026 : भानु सप्तमी पर मिलेगी सूर्य देव की असीम कृपा , आजमाएं ये उपाय

Bhanu Saptami Upay 2026 : भानु सप्तमी पर मिलेगी सूर्य देव की...

Gayatri Jayanti 2026 :  गायत्री जयंती इस दिन मनाई जाएगी ?  जानें तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Gayatri Jayanti 2026 :  गायत्री जयंती इस दिन मनाई जाएगी ?  जानें...

20 जून 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशियों के लोग आर्थिक मामलों में सावधानी रखें

20 जून 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशियों के लोग...

भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद बसाई थी द्वारका नगरी,उनके प्रपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण

भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद बसाई थी द्वारका नगरी,उनके प्रपौत्र...