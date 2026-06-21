21 जून 2026 का राशिफल: आज के दिन इन राशि के लोग अनावश्यक तनाव से बचें, खर्चों पर रखें नियंत्रण

21 जून 2026 का राशिफल: 20 जून, रविवार के दिन कर्क राशि के लोग भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आप भी जानिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से क्या कहते हैं आपके सितारे…

मेष – आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें।

वृषभ – आज कार्यस्थल पर सम्मान प्राप्त होगा। नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे। जीवनसाथी के साथ मधुरता बनी रहेगी। धन लाभ के योग हैं।

मिथुन – आज मन में नई योजनाएं बनेंगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। यात्रा का योग बन सकता है। वाणी पर संयम रखें।

कर्क – आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

सिंह – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में सफलता के संकेत हैं। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

कन्या – आज धन संबंधी मामलों में लाभ मिल सकता है। पुराने विवाद सुलझने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी।

तुला – आज का दिन शुभ रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है।

वृश्चिक – आज अनावश्यक तनाव से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी।

धनु – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मित्रों और रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं।

मकर – आज कार्यस्थल पर उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आज वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

कुंभ – आज भाग्यवृद्धि का दिन है। धार्मिक यात्रा या पूजा-पाठ में रुचि बढ़ेगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

मीन – आज धैर्य और संयम से काम लें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। निवेश सोच-समझकर करें। ईश्वर की आराधना से मानसिक शांति मिलेगी।