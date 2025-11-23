23 नवंबर 2025 का राशिफलः कुंभ, कर्क और वृषभ राशि के लिए आज का दिन है फलदायक, बनेंगे सभी बिगड़े काम

23 नवंबर 2025 का राशिफलः रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोगों को है धन लाभ के योग…

मेष – आज उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यों में तेजी आएगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

वृषभ – धन लाभ के योग हैं। नौकरी-व्यापार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। घर-परिवार में खुशहाली रहेगी।

मिथुन – आज मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। आज निर्णय सोच-समझकर लें। यात्रा टालना लाभदायक।

कर्क – आज परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। धन खर्च बढ़ सकता है।

सिंह – आत्मविश्वास ऊँचा रहेगा, लेकिन क्रोध से नुकसान हो सकता है। आज कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी।

कन्या – आज नए अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल। आज स्वास्थ्य में सुधार।

तुला – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धन वृद्धि होगी। आज जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक – कार्यस्थल पर सतर्क रहें। किसी पर अधिक भरोसा न करें। आज स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव।

धनु – आज भाग्य प्रबल रहेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। आज प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता बढ़ेगी।

मकर – आज आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी। परिवार का सहयोग मिलेगा। नए संपर्क बनेंगे।

कुंभ – आज का दिन प्रगति वाला। नौकरी व व्यापार में लाभ के योग। आज विदेश से शुभ समाचार।

मीन – आज आध्यात्मिकता की ओर रूझान बढ़ेगा। मन शांत रहेगा। धन एवं मान-सम्मान में वृद्धि।