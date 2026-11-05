05 नवम्बर 2026 का राशिफल : धनतेरस से पहले मेष से मीन कई राशियों बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, खुलेगी तरक्की की राह, पढ़ें अपना राशिफल

नई दिल्ली। गुरुवार 5 नवंबर को गुरु का गोचर सिंह राशि मे होगा, जबकि चंद्रमा का संचार होगा कन्या राशि में। ऐसे में कल चंद्रमा गुरु से दूसरे भाव में और सूर्य शुक्र और बुध से द्वादश भाव में संचार करेंगे। ग्रहों के शुभ योगों की बात करें तो गुरुवार को बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा। ऐसे में आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं कि मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार में सामंजस्य बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें।

वृषभ – आज आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता से कार्य बनेंगे। नौकरी में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। अनावश्यक विवाद से बचें।

कर्क – आज भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। निवेश सोच-समझकर करें।

सिंह – आज मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापार में नई योजना सफल हो सकती है। अहंकार से बचें।

कन्या – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें।

तुला – आज साझेदारी और व्यापार में लाभ के योग हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय में संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक – आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहें। धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। परिवार में शांति बनाए रखें।

धनु – आज भाग्य का सहयोग मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे। गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें।

मकर – आज कार्यों में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा। धैर्य से सफलता मिलेगी।

कुंभ – आज सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे। नए लोगों से मुलाकात लाभदायक हो सकती है। व्यापार में नई संभावनाएं बनेंगी। पारिवारिक मामलों में समझदारी दिखाएं।

मीन – आज आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा। नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें।