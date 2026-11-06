06 नवम्बर 2026 का राशिफल : धनतेरस का दिन इन 5 राशियों के लिए खास, अचानक मिल सकता है पैसा, पढ़ें अपना राशिफल

06 नवम्बर 2026 का राशिफल : शुक्रवार 6 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी राशियो के लिए धन, समृद्धि और आरोग्य के महापर्व धनतेरस (धनत्रयोदशी) विशेष फलदायी रहने वाला है। पूरे दिन और रात हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा। चंद्रमा पूरे दिन बुध के स्वामित्व वाली कन्या राशि में संचरण करेंगे। ग्रहों के शुभ संयोगों की बात करें तो कल विष्कुम्भ योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग का महासंयोग बन रहा है। आइए जानते हैं आचार्य रत्नाकर तिवारी से 12 राशियों का भविष्यफल कैसा रहने वाला है।

मेष – आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। प्रतिस्पर्धा में सफलता के योग हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।

वृषभ – आज आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को एकाग्रता से लाभ होगा।

मिथुन – आज परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। कार्यस्थल पर नए विचारों को सराहना मिल सकती है। बातचीत में संयम रखें।

कर्क – आज भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

सिंह – आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। निवेश या बड़े खर्च से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

कन्या – आज आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बढ़ सकती है। आज महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें।

तुला – आज खर्चों में सावधानी रखें। पुराने मामलों पर पुनर्विचार करने का अवसर मिलेगा। रिश्तों में स्पष्टता और विश्वास बनाए रखें।

वृश्चिक – आज मित्रों और सहयोगियों से मदद मिल सकती है। व्यवसाय में नई योजनाओं पर विचार करें। वाणी में मधुरता रखें।

धनु – आज करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें।

मकर – आज भाग्य का साथ मिल सकता है। आज धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के दौरान सावधानी रखें।

कुंभ – आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है। पुराने विवाद सुलझाने का प्रयास सफल हो सकता है। अनावश्यक जोखिम से बचें।

मीन – आज साझेदारी और दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। दूसरों की सलाह सुनें, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें।