08 अगस्त 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों को आज मिलेगा लाभ, नौकरी में अच्छे अवसर की संभावना

08 अगस्त 2025 का राशिफलः शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों को आज​ मिलेगा लाभ…

मेष – आज नौकरी में अच्छे अवसर मिलेगा। आज ससुराल पक्ष से आर्थिक सहायता मिल सकता हैं। तनाव और थकान की संभावना।

वृषभ – आज लाभकारी दिन निवेश से सावधान रहें। वाहन सुख मिल सकता है। आज माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।

मिथुन – आज लाभ या उपहार की संभावना, कार्यस्थल पर सतर्कता जरूरी हैं। आज परिवार से सामंजस्य बना रहेगा।

कर्क – आज रचनात्मकता बढ़ेगी। आज पदोन्नति अथवा अच्छी खबर होने के संकेत। आज पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी।

सिंह – आज का दिन उत्तम हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा।

कन्या – आज का दिन उतार चढ़ाव बना रहेगा। रोग ऋण से छुटकारा मिल सकता है। घर में शांति का माहौल रहेगा। हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं।

तुला – आज साझेदारी में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। नए कार्य बनने का योग है। अपने जीवन साथी से सामंजस अच्छे से बने रहेंगे।

वृश्चिक – आज वाहन चलाते समय सावधान रहें। विदेश से खुशखबरी अच्छी मिल सकती है। परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा।

धनु – आज सकारात्मक परिवर्तन और नई सोच से लाभ मिलेगा। सम्मान बढ़ेगा और प्रेरणादायक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

मकर – आज कार्यों में गंभीरता बढ़ेगी, सरकारी या नौकरी संबंधी कामों में सफलता के योग। आज अचानक धन लाभ होगा।

कुंभ – आज ट्रांसफर या प्रमोशन का निर्माण हो सकता हैं। आज विदेश यात्रा या धन की आय की संभावनाएँ। मित्रो का साथ मिलेगा।

मीन – आज आत्मचिंतन एवं निर्णय‑निर्माण का अच्छा समय; पितृ संपत्ति से लाभ मिल सकता है, नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर।