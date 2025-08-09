09 अगस्त 2025 का राशिफलः कर्क राशि के लोगों के नौकरी में तरक्की का योग, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी

08 अगस्त 2025 का राशिफलः शनिवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, कुम्भ राशि के लोगों का आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी।

मेष – आज आर्थिक रूप से दिन अच्छा बीतेगा। किसी नए व्यापार की शुरुआत संभव है।जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

वृष – आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। घर में ख़ुशी का माहौल अच्छा रहेगा।

मिथुन – आज दोस्तों के साथ एक अच्छी शाम बिताने का मौका मिलेगा। व्यावसायिक रूप से आप अच्छे रहने वाले हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है।

कर्क – आज आपके नए विचार कार्यस्थल पर नई पहचान दिला सकते हैं। नौकरी में तरक्की का योग हैं। आज आर्थिक लाभ होगा।

सिंह – आज घरेलू जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। ऑफिस में आपको सरप्राइज मिल सकता है। बच्चो को तरक्की का योग बहुत अच्छा हैं।

कन्या – आज बौद्धिक कार्यों से मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी में तरक्की के साथ विदेश जा सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।

तुला – आज अपनों का साथ मिलेगा। आर्थिक परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। व्यापार के लिए दिन अच्छा रहने वाला है।

वृश्चिक – आज खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। आज व्यापार में विस्तार संभव है।

धनु – आर्थिक रूप से दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। लव लाइफ में मनमुटाव के संकेत हैं। नौकरी पेशा की स्थिति अच्छी हो सकती है।

मकर – आज मन प्रसन्न तो रहेगा। आज कारोबार के लिए माता-पिता से धन मिल सकता है। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है।

कुम्भ – आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफल होंगे। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। संपत्ति में वृद्धि होगी।

मीन – आज जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है। आज व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी। आज धन लाभ हो सकता है।