22 अगस्त 2025 का राशिफलः इन राशियों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से है लाभकारी, संपत्ति या निवेश में मिल सकता है लाभ

22 अगस्त 2025 का राशिफलः शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोग आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें।

मेष – आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। आज कार्यक्षेत्र में योजनाएँ सफल होंगी। परिवार से सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज लक्ष्मी-नारायण योग के कारण धनलाभ के योग हैं। कार्यक्षेत्र में तरक्की होगी। आज सामाजिक मान-सम्मान मिलेगा।

मिथुन – आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कोई निर्णय जल्दबाजी में न लें। आज मित्रों से सहयोग मिलेगा।

कर्क – आज आपके लिए दिन बहुत लाभकारी है। आर्थिक उन्नति होगी। आज घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

सिंह – आज नेतृत्व क्षमता निखरेगी। आज सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास से आगे बढ़ें।

कन्या – आज कार्य और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करेंगे। आज आत्मसुधार का समय है।

तुला – आज कृतज्ञता की भावना रिश्तों को मजबूत करेगी। अचानक कोई रहस्य उजागर हो सकता है। आज लाभकारी अवसर प्राप्त होंगे।

वृश्चिक – आज आर्थिक रूप से लाभकारी दिन है। आज संपत्ति या निवेश में लाभ मिल सकता है। आज नए कार्य बनेगें।

धनु – आज यात्रा के योग हैं। कार्यक्षेत्र में परिश्रम का फल मिलेगा। आज मित्रों के साथ समय बितेगा। आज दिन अच्छा वीतेगा।

मकर – आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। आय के नए स्रोत बनेंगे। सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

कुम्भ – नई योजनाएं शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। परिवार के साथ समय बिताएँ। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मीन – आज शांति और धैर्य बनाए रखें। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज मन की दुविधा दूर होगा।