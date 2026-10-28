Hot parathas in winter :  सर्दियों के मौसम में गरमागरम पराठे सेहत को देते हैं उड़ान , पाचन दुरुस्त रखते हैं

Hot parathas in winter : सर्दियों (जाड़े) के मौसम में गरमागरम और खस्ता पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। इस मौसम में बाज़ार में ढेर सारी ताज़ा और हरी सब्ज़ियाँ मिलती हैं, जिससे कई तरह के स्वादिष्ट और सेहतमंद पराठे बनाए जा सकते हैं। सर्दियों में पराठे शरीर को ऊर्जा देने, पाचन दुरुस्त रखने और मौसमी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं।

सर्दियों के मौसम में गरमागरम पराठे आपके शरीर को प्राकृतिक गर्माहट देने, ऊर्जा का स्तर बनाए रखने और इम्युनिटी को मजबूत करने में बेहद फायदेमंद होता है। ठंड के दिनों में हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे शरीर को अधिक कैलोरी और पोषण की जरूरत होती है। अगर पराठों को कम तेल या देसी घी के साथ सही सब्जियों को मिलाकर बनाया जाए, तो यह एक बेहतरीन और सेहतमंद नाश्ता बन जाते हैं।

सर्दियों के खास पराठे और उनके सेहत से जुड़े बड़े फायदे इस प्रकार हैं:

सदाबहार स्टफ्ड पराठे (Winter Classics)

सर्दियों की दोपहर या सुबह के नाश्ते में स्टफ्ड पराठे सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं।

• मटर का पराठा: ताज़ा हरी मटर को उबालकर, मैश करके और उसमें चटपटे मसाले व हरी मिर्च-अदरक मिलाकर बेहतरीन स्टफिंग तैयार की जाती है।

• मूली का पराठा: सर्दियों की ताज़ा मूली को कद्दूकस करके, उसका पानी निचोड़कर अजवाइन और मसालों के साथ भरा जाता है।

• गोभी का पराठा: कद्दूकस की हुई फूलगोभी में बारीक कटा धनिया और हरी मिर्च मिलाकर इसे बनाया जाता है।

• आलू-पनीर मिक्स पराठा: उबले आलू और कद्दूकस किए हुए पनीर को मिलाकर एक ज़बरदस्त जंबो पराठा भी बनाया जा सकता है।