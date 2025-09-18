The Bads of Bollywood : कैसी है आर्यन खान की सीरीज? सोशल मीडिया पर सेलेब्स के रिएक्शन वायरल

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान की डेब्यु सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ आज नेट्फ़्लिक्स पर रिलीज हुई है। बता दें बॉलीवुड के बड़े सितारों से सजी इस सीरीज की स्क्रीनिंग में भी सेलेब्स का जलवा अलग अंदाज में देखने को मिला। वहीं अब बॉलीवुड के ये सेलेब्स अपने सोशल मीडिया पर सीरीज का रिव्यू भी शेयर कर रहे हैं। फराह खान से लेकर अनन्या पांडे तक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि उन्हें आर्यन खान की डायरेक्शन में बनी ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ कैसी लगी? आइए जानते हैं की फिल्म कई लगी सबको
क्या बोले सितारे?
फिल्म प्रोड्यूसर सुनीता गोवारिकर ने इंस्टाग्राम पर आर्यन खान के बारे में बताया है । सुनीता ने लिखा, ‘डियर आर्यन इतनी मजेदार, एंटरटेनिंग और शानदार सीरीज बनाने के लिए बहुत-बहुत बधाई. ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ बनाकर आपने कमाल कर दिया. ऐसे ही सफलता के साथ आगे बढ़ते रहो ।
‘केसरी 2’ फेमस एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी आर्यन खान के लिए स्पेशल इंस्टा स्टोरी शेयर की. अनन्या ने लिखा, ‘आर्यन तुमने इस सीरीज में अपना सब कुछ झोंक दिया है. अब दुनिया इसे देखकर इसका आनंद उठाएगी. गो आर्यन
मशहूर फिल्ममेकर फराह खान ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर आर्यन की तारीफ की. फराह ने कहा, ‘मुझे इस फिल्म में कोरियोग्राफी करके बेहद मजा आया. आर्यन सबसे मेहनती, सबसे टैलेंटेड और सबसे दयालु डायरेक्टर है। बॉलीवुड में तुम्हें प्यार और सफलता मिले. लव यू.’
करण जौहर ने प्यार भरा नोट लिखते हुए कहा, ‘चमकते रहो बेटा! आज तुम्हारा बड़ा दिन है. जब परिवार दोस्त और पूरा फिल्मी जगत तुम्हारा स्वागत करेगा. तुमने कैमरे के पीछे की चुनौती चुनी और दो साल की मेहनत से अपनी अलग कहानी कहने का तरीका बनाया. #BadsofBollywood में तुम्हारी आवाज सुनने का इंतजार है। ढेर सारा प्यार! सीरीज बन गई… पिक्चर अभी बाकी है!’
सीरीज में कौन-कौन?
आर्यन खान की वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में लक्ष्य, राघव जुयाल, बॉबी देओल और आन्या सिंह लीड रोल में नजर आ रहे हैं. वहीं इनके साथ ही सीरीज में मोना सिंह, मनोज पाहवा, विजयंत कोहली और गौतमी कपूर भी मुख्य भूमिका निभाती नजर आ रही हैं. इसके साथ ही द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, बादशाह और अमिताभ बच्चन जैसे कई बड़े सितारे कैमियो में दिखाई देंगे.