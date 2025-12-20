आर्यन खान ने जीता अपना पहला अवॉर्ड; शाहरुख नहीं तो किसे किया डेडिकेट?

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने साल 2025 पूरी तरह अपने नाम कर लिया. एक तरफ जहां शाहरुख खान का फिल्म ‘किंग’ से सामने आए लुक ने सभी को सरप्राइज कर दिया. वहीं, उनके बेटे आर्यन खान की सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ ओटीटी से लेकर सोशल मीडिया तक पर छाई रही। इस सीरीज के साथ आर्यन खान ने बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया. हाल ही में आर्यन खान को अपनी इस वेब सीरीज के लिए करियर का पहला अवॉर्ड मिला है।आर्यन खान ने इसका श्रेय अपने पापा शाहरुख खान को नहीं बल्कि इस व्यक्ति को दिये।

मुझे अवॉर्ड्स जीतना बहुत पसंद…

आर्यन खान ने स्टेज पर अपना पहला अवॉर्ड लेते हुए एक शानदार स्पीच दी, जिसने सामने बैठी ऑडियंस का दिल जीत लिया। आर्यन खान ने अपनी स्पीच में कहा, ‘गुड इवनिंग सभी को, सबसे पहले मैं अपनी सीरीज की कास्ट और क्रू को थैंक्यू बोलूंगा क्योंकि उन्होंने एक फर्स्ट-टाइम डायरेक्टर पर इतना भरोसा और विश्वास किया और मेरे साथ देते हुए पूरी मेहनत, प्यार और उत्साह के साथ काम किया। ये मेरा पहला अवॉर्ड है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भविष्य में और भी अवॉर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी मेरे पापा की तरह अवॉर्ड्स जीतना बहुत पसंद है.’

इस शख्स को डेडिकेट किया पहला अवॉर्ड

अपनी स्पीच को पूरा करते हुए आर्यन खान ने आगे कहा, मेरे करियर का पहला अवॉर्ड ये मेरे पापा के लिए नहीं है. मैं अपना पहला अवॉर्ड पापा को नहीं बल्कि अपनी मॉम गौरी खान को डेडिकेट करता हूं. मॉम मुझे हमेशा कहती हैं कि आर्यन जल्दी सो जाऊं, लोगों का मजाक न उड़ाया करूं, गाली-गलौज न करूं, और हमेशा लोगों का सम्मान करूं

घर पर थोड़ी कम डांट…

आर्यन खान ने आगे मजाकिया अंदाज में कहा, ‘आज तक मॉम ने मुझे जिन चीजों के लिए मना किया, आज उन्हीं सब बातों के लिए मुझे ये अवॉर्ड मिल रहा है. मेरी मॉम को दुनिया की सबसे खुश महिला बनाने के लिए थैंक्यू. मुझे लगता है कि अब मुझे घर पर थोड़ी कम डांट पड़ेगी.’