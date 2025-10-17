पान मसाला ऐड पर शाहरुख खान का जवाब , सरकार के लिए इनकम है, मेरी कमाई...,

फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने हाल ही में शाहरुख खान को एक्स पर टैग करते हुए उनसे पूछा कि वो देश के इतने बड़े कलाकार होकर भी पान मसाला की ऐड क्यों करते हैं। बता दें कि ध्रुव राठी ने एक पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए शाहरुख से सवाल किया है। उन्होंने कहा, ‘सवाल यह है कि क्या आपको यह एक्स्ट्रा 100-200 करोड़ रुपये की सच में जरूरत भी है? अपने अंदर झांक कर ईमानदारी से यह सवाल पूछो. क्या कीजिएगा इतनी धन राशि का? और दूसरी तरफ सोचकर देखो, देश का टॉप एक्टर अगर यह हानिकारक चीजें प्रमोट करना बंद कर देगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका देश पर?’ शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार को लोग अक्सर पान मसाला की ऐड के लिए ट्रोल करते नजर आते हैं।
ध्रुव राठी की इस वीडियो के बाद शाहरुख खान की एक पुरानी वीडियो सुर्खियों में आ गई, जिसमें वो शाहरुख बता रहे हैं कि वह कोल्ड ड्रिंक की ऐड क्यों कर रहे थे। पान मसाला से पहले शाहरुख सॉफ्ट ड्रिंक का भी विज्ञापन कर चुके हैं। इसमें उन्होंने सिगरेट और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स के ऐड करने पर भी बात कही थी। करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था, ‘मैं किसी भी ऑथोरिटी से अपील करूंगा, इसे बैन करें। इसे हमारे देश में बिकने न दें. अगर स्मोकिंग खराब है, तो इस देश में सिगरेट का प्रोडक्शन न होने दें. अगर आपको लगता है कि कोल्ड ड्रिंक खराब हैं, तो उसे न बनने दें… अगर यह हमारे लोगों को जहर दे रहा है, तो इसे बनने न दें।
मेरी इनकम को भी मत रोकिए
My question to Shah Rukh Khan.@iamsrk pic.twitter.com/MZjCbsIkjx
— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 15, 2025
इसपर आगे बोलते हुए शाहरुख खान ने कहा, ‘देखिए, मेरा लॉजिक यह है, आप इसे नहीं रोक रहे हैं क्योंकि यह आपको इनकम हो रही है. ईमानदारी से कहें तो, आप कुछ प्रोडक्ट्स को नहीं रोक रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वे हानिकारक हैं, लेकिन वे सरकार के लिए इनकम हैं. मेरी इनकम को भी मत रोकिए. मैं एक एक्टर हूं. मुझे एक काम करना है और इससे मेरी इनकम होती है. बहुत साफ है, अगर आपको कुछ गलत लगता है, तो इसे रोकें. इसमें कोई समस्या नहीं है, बस इसे बनाना बंद कर दें’। शाहरुख खान को लेकर किए गए सवालों को लेकर ध्रुव राठी का ये वीडियो खूब वायरल हुआ है. कमेंट में शाहरुख के फैंस उन्हें जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं इसे लेकर शाहरुख खान का अब तक प्रतिक्रिया नहीं आया है।