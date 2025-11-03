  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. शाहरुख की पत्नी गौरी का टोरी रेस्टोरेंट , 1500 के मोमोज, 1100 का सलाद, मैश आलू की कीमत देखकर उड़ जाएगा होश

शाहरुख की पत्नी गौरी का टोरी रेस्टोरेंट , 1500 के मोमोज, 1100 का सलाद, मैश आलू की कीमत देखकर उड़ जाएगा होश

बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख खान की  ने मुंबई में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोली हैं जिसका नाम है टोरी। ये पैन एशियन रेस्टोरेंट है, मतलब एशिया के अलग-अलग देशों का फूड यहां मिलता है।  विदेशों में जो डिशेज फेमस हैं, वो सब यहां।  लेकिन अब उनका मेन्यू वायरल हो रहा है।  कीमतें देखकर  लोगों के होश उड़ गए हैं। एक लैंब चॉप 3700 रुपए की, 8 पीस मोमोज 1500 में, वेज रोल 950 का है और मैश आलू की कीमत 900 रुपये है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख खान की  ने मुंबई में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोली हैं जिसका नाम है टोरी। ये पैन एशियन रेस्टोरेंट है, मतलब एशिया के अलग-अलग देशों का फूड यहां मिलता है।  विदेशों में जो डिशेज फेमस हैं, वो सब यहां।  लेकिन अब उनका मेन्यू वायरल हो रहा है।  कीमतें देखकर  लोगों के होश उड़ गए हैं। एक लैंब चॉप 3700 रुपए की, 8 पीस मोमोज 1500 में, वेज रोल 950 का है और मैश आलू की कीमत 900 रुपये है।

पढ़ें :- The Bads of Bollywood: क्या है शाहरुख खान के Secret Reel का राज ,आर्यन खान की सीरीज से है कनेक्शन

गौरी खान का ये रेस्टोरेंट मुंबई के खार इलाके में है।  यहां पकौड़े, सलाद, सी फूड सब कुछ है. लेकिन नाम थोड़े अलग हैं, इसलिए फेमस हो गया. सबसे पहले बात मोमोज की. टोरी वेज ग्योजा, जो जापानी स्टाइल के वेज मोमोज हैं, वो 1500 रुपए के हैं. 8 पीस में।  फिर स्टीम राइस रोल, एक वेज रोल, 950 रुपए का है. समर वेजिटेबल नूडल और ट्रफल एडामे भी 950 रुपए में मिलेगा.

सलाद की कीमत 500 रुपए से शुरू होती है।  सबसे पॉपुलर साशिमी सलाद है, जो सैल्मन और टूना मछली से बनता है. ये 1100 रुपए का है. एनोकी मशरूम टेम्पुरा 600 रुपए में, और कमल की जड़ वाली डिश 750 रुपए की।  कमल की जड़ तो चाइनीज स्टाइल में मशहूर है।

नॉन वेज डिश की ये है कीमत

पढ़ें :- दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को भेजा नोटिस, सात दिन के अंदर मांगा जवाब

बता दें कि अब नॉन वेज की तरफ. सबसे महंगी डिशेज यहां हैं. याकिनिकु एनजेड लैंब चॉप 3800 रुपए की. न्यूज में 3700 कहा गया है, लेकिन शायद वैरिएशन हो. फिर मिसो ब्लैक कॉड 4700 रुपए में. ब्लैक कॉड तो जापानी फिश है, मिसो सॉस के साथ.

इसके अलावा गौरी के रेस्टोरेंट में एनोकी मशरूम टेम्पुरा को 600 रुपये में सर्व किया जाता है. वहीं, सिंगापुर मिर्च के साथ लोटस रूट को 750 रुपये में सर्व किया जाता है. इतना ही नहीं,  रेस्टोरेंट में चिकन यकीटोरी 800 रुपये में मिलती है. इसके अलावा एनजी लैंब चोप और मिसो ब्लैक कोड-3800 और 4500 रुपये में मिलेंगे. ये सब विदेशी फूड है, इसलिए कीमतें हाई.  उनका ये रेस्टोरेंट पैन एशियन है, तो विदेश घूमने का फील मिलता है। इसकी कीमत जानकार आप आदमी सोच  रहा है कि इतने में तो पूरे महीने का  खर्चा चल जाएगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शाहरुख की पत्नी गौरी का टोरी रेस्टोरेंट , 1500 के मोमोज, 1100 का सलाद, मैश आलू की कीमत देखकर उड़ जाएगा होश

शाहरुख की पत्नी गौरी का टोरी रेस्टोरेंट , 1500 के मोमोज, 1100...

Winter Amla Pickle : ठंड में खाएं आंवले का स्वादिष्ट अचार, इंफेक्शन बचाए और रखे हेल्दी

Winter Amla Pickle : ठंड में खाएं आंवले का स्वादिष्ट अचार, इंफेक्शन...

Coock Tip : मीठे के शौकीन हैं, तो ट्राई करें कोकोनट रबड़ी, यहां जाने बनाने की Tips

Coock Tip : मीठे के शौकीन हैं, तो ट्राई करें कोकोनट रबड़ी,...

coock Hacks : इस क्रंची पालक-सरसों साग पकौड़े के साथ दोगुना हो जाएगा मौसम का मजा

coock Hacks : इस क्रंची पालक-सरसों साग पकौड़े के साथ दोगुना हो...

National Oatmeal Day :  आज है राष्ट्रीय ओटमील दिवस, इस पौष्टिक अनाज को भोजन में विभिन्न तरीकों से करें शामिल

National Oatmeal Day :  आज है राष्ट्रीय ओटमील दिवस, इस पौष्टिक अनाज...

Coock Tips : ब्रेकफास्ट में खाना है कुछ हेल्दी, बेस्ट ऑप्शन है उपमा

Coock Tips : ब्रेकफास्ट में खाना है कुछ हेल्दी, बेस्ट ऑप्शन है...