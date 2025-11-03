शाहरुख की पत्नी गौरी का टोरी रेस्टोरेंट , 1500 के मोमोज, 1100 का सलाद, मैश आलू की कीमत देखकर उड़ जाएगा होश

बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख खान की ने मुंबई में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोली हैं जिसका नाम है टोरी। ये पैन एशियन रेस्टोरेंट है, मतलब एशिया के अलग-अलग देशों का फूड यहां मिलता है। विदेशों में जो डिशेज फेमस हैं, वो सब यहां। लेकिन अब उनका मेन्यू वायरल हो रहा है। कीमतें देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं। एक लैंब चॉप 3700 रुपए की, 8 पीस मोमोज 1500 में, वेज रोल 950 का है और मैश आलू की कीमत 900 रुपये है।

गौरी खान का ये रेस्टोरेंट मुंबई के खार इलाके में है। यहां पकौड़े, सलाद, सी फूड सब कुछ है. लेकिन नाम थोड़े अलग हैं, इसलिए फेमस हो गया. सबसे पहले बात मोमोज की. टोरी वेज ग्योजा, जो जापानी स्टाइल के वेज मोमोज हैं, वो 1500 रुपए के हैं. 8 पीस में। फिर स्टीम राइस रोल, एक वेज रोल, 950 रुपए का है. समर वेजिटेबल नूडल और ट्रफल एडामे भी 950 रुपए में मिलेगा.

सलाद की कीमत 500 रुपए से शुरू होती है। सबसे पॉपुलर साशिमी सलाद है, जो सैल्मन और टूना मछली से बनता है. ये 1100 रुपए का है. एनोकी मशरूम टेम्पुरा 600 रुपए में, और कमल की जड़ वाली डिश 750 रुपए की। कमल की जड़ तो चाइनीज स्टाइल में मशहूर है।

नॉन वेज डिश की ये है कीमत

बता दें कि अब नॉन वेज की तरफ. सबसे महंगी डिशेज यहां हैं. याकिनिकु एनजेड लैंब चॉप 3800 रुपए की. न्यूज में 3700 कहा गया है, लेकिन शायद वैरिएशन हो. फिर मिसो ब्लैक कॉड 4700 रुपए में. ब्लैक कॉड तो जापानी फिश है, मिसो सॉस के साथ.

इसके अलावा गौरी के रेस्टोरेंट में एनोकी मशरूम टेम्पुरा को 600 रुपये में सर्व किया जाता है. वहीं, सिंगापुर मिर्च के साथ लोटस रूट को 750 रुपये में सर्व किया जाता है. इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट में चिकन यकीटोरी 800 रुपये में मिलती है. इसके अलावा एनजी लैंब चोप और मिसो ब्लैक कोड-3800 और 4500 रुपये में मिलेंगे. ये सब विदेशी फूड है, इसलिए कीमतें हाई. उनका ये रेस्टोरेंट पैन एशियन है, तो विदेश घूमने का फील मिलता है। इसकी कीमत जानकार आप आदमी सोच रहा है कि इतने में तो पूरे महीने का खर्चा चल जाएगा।