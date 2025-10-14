The Bads of Bollywood: क्या है शाहरुख खान के Secret Reel का राज ,आर्यन खान की सीरीज से है कनेक्शन

सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार एक्टर किसी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि एक रील को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इस रील का सीधा कनेक्शन आर्यन खान की सीरीज से है। सुपरस्टार कुछ दिनों से अपने बेटे आर्यन की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रमोशन में बिजी हैं। इसी बीच उनके और उसकी एक रील को लेकर चर्चा शुरू हो गई, जिसे देखने के लिए फैंस को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है. दरअसल, किंग खान की ये रील एक सीक्रेट रील है। आइए आपको इस सीक्रेट रील का प्लान बताते हैं।

शाहरुख खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो रील पोस्ट की, जिसे देखने के लिए फैंस को एक पासवर्ड चाहिए, जो उन्हें आर्यन खान की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के 6वें एपिसोड में मिलेगा। सीक्रेट रील का पासवर्ड कहां मिलेगा ये जानने के बाद कोई भी आसानी से समझ सकता है कि ये ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का एक और प्रमोशन है.

कैसे अनलॉक करें सीक्रेट रील

शाहरुख खान की इस सीक्रेट रील पोस्ट में लिखा है, ‘SRK की इस रील को अनलॉक करें।’.इसके साथ सीक्रेट रील को देखने के लिए फैंस को एक पासवर्ड हिंट भी दिया गया है. जिसमें लिखा है कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के एपिसोड 6 के 4.22 सेकेंड पर आपको पासवर्ड मिलेगा. इस पोस्ट के कैप्शन में शाहरुख खान ने लिखा कि एपिसोड्स तो बहुत हैं पर बिहाइंड द सीन्स (BTS) सिर्फ एक है.

Meta के साथ लॉन्च किया नया फीचर

मिली जानकारी के अनुसार इस फीचर के साथ भारत में पहली बार कोई रील शेयर की गई है।