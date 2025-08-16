UP Weather News: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कैसा है यूपी का मौसम , देखिए लेटेस्ट अपडेट

  1. हिन्दी समाचार
उत्तरप्रदेश में मौसम का कहर कभी धीमा तो कभी तेज देखने को मिल रहा है।  पिछले 24 घंटे से पूर्वी यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश पर रोक  लगा है। वहीं  मौसम विभाग के मुताबिक  आज 17 और 18 अगस्त को वेस्ट यूपी में कुछ स्थानों पर तेज गरज चमक के साथ बारिश होने संभावना है।वहीं अगर हम  पूर्वी यूपी की बात करें तो यहां 24 घंटे तक मौसम साफ रह सकता है । 18 अगस्त को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

By Aakansha Upadhyay 
वहीं अगर हम  पूर्वी यूपी की बात करें तो यहां 24 घंटे तक मौसम साफ रह सकता है । 18 अगस्त को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। लखनऊ के मौसम पर नजर डालें तो यहां आज का तापमान 35 डिग्री अधिकतम और 27 डिग्री न्यूनतम रह सकता है। इसके साथ ही यहां आंशिक रूप से बादल छाने और बौछार पड़ने की संभावनाएं हैं।

मानसून की बारिश के बाद उमस ने किया बेहाल

यूपी में पिछले एक हफ्ते  से लखनऊ समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हुई बारिश ने भीषण उमस से तो राहत दी थी। लेकिन अब कई जिलों पिछले 24 घंटे से निकली तेज धूप परेशान कर रही है। मेरठ, शामली, सहारनपुर के साथ ही आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कानपुर, इटावा, अलीगढ़ के साथ अन्य जिलों में उमस बढ़ी है।

आगरा में अच्छी बारिश के बाद उमस कर रही परेशान

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बुधवार सुबह 8:30 बजे से गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक करीब 35 एमएम वर्षा दर्ज की गई। आगरा में एक जून से 14 अगस्त तक 467.8 एमएम वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य औसत 337.9 एमएम से 41 प्रतिशत अधिक है। मौसम विज्ञानी मो. दानिश ने बताया कि 15 से 18 अगस्त तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बौछार पड़ सकती हैं।

इससे पहले 15 अगस्त को सुबह धूप नहीं निकली और मौसम सुहाना रहा। दिन चढ़ने के साथ बादल छंटने और धूप निकलने पर उमस बढ़ गई। इससे शहरवासियों को घर के अंदर या बाहर कहीं भी राहत नहीं मिली। शनिवार को सुबह तेज धूप निकलने से उमस लोगों को बेहाल कर रही है।

