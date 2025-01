घर पर बीवी को ही निहारोगे? बहस में अदार पूनावाला कूदे, बोले- मुझे देखना पसंद करती हैं मेरी पत्नी

नई दिल्ली। लार्सन एंड टूब्रो (L&T) के चेयरमैन एस.एन. सुब्रह्मण्यन ने हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह दी थी, जिसके बाद बवाल मच गया। उन्होंने कहा था कि कब तक अपनी बीवी को घर पर निहारते रहोगे, दफ्तर जाकर काम करना चाहिए। इस बयान के बाद कई कॉर्पोरेट लीडर्स की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब कोरोना वायरस महामारी के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन (Covishield Vaccine) बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के मालिक अदार पूनावाला (Adar Poonawala) ने भी तंज कसा है। उन्होंने आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) के बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें क्वांटिटी नहीं, बल्कि काम की क्वालिटी पसंद है। साथ ही, उन्हें अपनी पत्नी को भी देखना पसंद है।

मेरी पत्नी नताशा पूनावाला भी मानती हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं और मुझे उन्हें रविवार को भी देखते रहना पसंद है : अदार पूनावाला

एसआईआई के सीईओ और मालिक अदार पूनावाला (Adar Poonawala) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”हां, आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra), यहां तक कि मेरी पत्नी नताशा पूनावाला भी मानती हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं और मुझे उन्हें रविवार को भी देखते रहना पसंद है। काम की गुणवत्ता (Quality) हमेशा मात्रा (Quantity) से ज्यादा अहमियत रखती है। अदार के पोस्ट पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक यूजर वीना जैन ने लिखा कि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि कम से कम कुछ लोग शक्तिशाली पदों पर वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि अधिक लोग इस पर ध्यान देंगे। एक अन्य यूजर ने भी कहा कि मैं आपकी बातों से सहमत हूं, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है।

Yes @anandmahindra, even my wife @NPoonawalla thinks i am wonderful, she loves staring at me on Sundays. Quality of work over quantity always. #worklifebalance pic.twitter.com/5Lr1IjOB6r

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 12, 2025