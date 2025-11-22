इस प्रक्रिया में और कितनी जानें जाएंगी, यह अब वाकई चिंताजनक हो गया है...बीएलओ के सुसाइड पर बोलीं ममता बनर्जी

कोलकाता। देशभर में इन दिनों गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्षी दल के नेता लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और भाजपा सरकार सरकार व चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में एक महिला बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि, और कितनी जानें जाएंगी?

ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक महिला की फोटो शेयर की है। उन्होंने लिखा कि, कृष्णानगर में आज एक और बीएलओ, एक महिला पैरा-शिक्षिका, ने आत्महत्या कर ली, यह जानकर गहरा सदमा लगा है। एसी 82 छपरा के भाग संख्या 201 की बीएलओ, रिंकू तरफदार ने आज अपने आवास पर आत्महत्या करने से पहले अपने सुसाइड नोट (प्रतिलिपि संलग्न है) में चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है।

Profoundly shocked to know of the death of yet another BLO, a lady para- teacher,who has committed suicide at Krishnanagar today . BLO of part number 201 of AC 82 Chapra, Smt Rinku Tarafdar, has blamed ECI in her suicide note ( copy is attached herewith) before committing… pic.twitter.com/xG0TyD4VNy — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 22, 2025

उन्होंने आगे लिखा, और कितनी जानें जाएंगी? इसके लिए और कितने लोगों को मरना होगा महोदय? इस प्रक्रिया के लिए हमें और कितनी लाशें देखनी पड़ेंगी? यह अब वाकई चिंताजनक हो गया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर एसआईआर पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी स्थिति बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। जिस तरह से यह प्रक्रिया अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है, वह न केवल अनियोजित और अराजक है, बल्कि खतरनाक भी है।