How to Make Curd at Home: घर में इस ट्रिक से जमाएं बढ़िया मलाईदार टेस्टी दही

How to Make Curd at Home: दही सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। खासकर गर्मियों में इसका खूब इस्तेमाल भी किया जाता है। चाहे वो रायता हो, लस्सी हो या फिर दही में चीनी या फिर नमक डालकर खाने का बाद खाना। कई लोगो को घर में दही बनाना बहुत मुश्किल लगता है।

जिसका नतीजा वो बाजार से दही खरीद के ले आते है। जबकि बाजार वाला दही मिलावट और शुद्धता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज हम आपको घर में ही एकदम बाजार जैसा दानेदार टेस्टी दही जमाने का तरीका बताने जा रहे है।

घर में दही जमाने के लिए फूल क्रीम वाले दूध का इस्तेमाल करें। घर में दानेदार मलाईवाला दही जमाने के लिए सबसे पहले दूध को पैन या बाउल में गर्म करें। जब दूध उबलने लगे, तो गैस बंद दें। इसके बाद दूध को हल्के ठंडा होने के लिए रख दें।

इसके बाद इसमें थोड़ा सा दही का जामन डाल दें। इसे अच्छी तरह से चम्मच की मददसे मिला लें। फिर इसको प्लेट से अच्छे से बंद कर दे। अब किसी ऐसी जगह इसे रख दें जहां यब बर्तन बार बार हिले डुले नहीं।

इस दही वाले बर्तन को कंबल में अच्छी तरह से ढक कर रख दें। अगर आप दही वाले बर्तन को ऐसी जगह रखेंगे जहां बार बार हिलेगा डुलेगा या फिर बार बार उसे खोलकर देखेंगे तो दही नही जमेगा। दही के बर्तन को कंबल में करीब पांच से छह घंटे के लिए रखा रहने दें। पांच से छह घंटे के बाद जब आप इसे खोलकर देखेंगे तो आपका मलाईदार बढ़िया टेस्टी दही जमकर तैयार होगा।