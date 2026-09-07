HP OmniPad 12 :  HP शानदार डिवाइस के साथ टैबलेट मार्केट में कर रहा है फिर से एंट्री कर रहा है , जानें खूबियां और फीचर्स

HP OmniPad 12 : टैबलेट को कभी कलाकारों के लिए डिजिटल कैनवस, छात्रों के लिए नोट-टेकिंग हब और पेशेवरों के लिए मोबाइल वर्कस्टेशन के रूप में जाना जाता था, लेकिन कुछ सालों से, खासकर Covid-19 के बाद, इन डिवाइस में लगातार गिरावट देखी गई। हालाँकि, हाल ही में, उनकी भूमिका इनका दायरा चुपचाप बढ़ गया है। टैबलेट अब सिर्फ़ कैज़ुअल वेब ब्राउज़िंग या स्ट्रीमिंग के लिए नहीं रह गए हैं। लोग इनका इस्तेमाल काम और सीखने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं – असल में ये साधारण मीडिया देखने वाले डिवाइस से बदलकर प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के लिए काम के टूल बन गए हैं।

आधुनिक टैबलेट हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले, रिस्पॉन्सिव स्टाइलस सपोर्ट, अलग होने वाले कीबोर्ड और ज़बरदस्त प्रोसेसिंग पावर देकर स्मार्टफ़ोन की पोर्टेबिलिटी और पारंपरिक लैपटॉप की परफ़ॉर्मेंस के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं।

HP ने OmniPad 12 लॉन्च करके इस मौके का फ़ायदा उठाया है। इसने उस कैटेगरी में नई जान फूँकी है जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया था। जब इंडस्ट्री का ध्यान सस्ती मशीनें और पतले व हल्के लैपटॉप बनाने पर था। 50,000 रुपये से कम शुरुआती कीमत और कीबोर्ड के साथ आने वाला OmniPad 12, ऑफ़िस जाने वालों और छात्रों के एक खास ग्रुप की एक खास समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है – उन लोगों के लिए एक कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल वर्कस्टेशन (Portable Workstation) जो हमेशा आते-जाते रहते हैं।

डिज़ाइन

OmniPad 12 का डिज़ाइन सिंपल, सादा और प्रोफ़ेशनल है – ऐसा कॉम्बिनेशन जो रोज़ काम या स्कूल ले जाने वाले डिवाइस के लिए सही है। टैबलेट का पिछला हिस्सा और मिड-फ़्रेम दोनों मेटल के बने हैं, जिससे इसमें लचीलापन और आवाज़ (creaking) कम से कम होती है।

HP OmniPad 12 कैमरा

बिना केस के OmniPad 12 को हाथ में पकड़ने पर प्रीमियम एहसास होता है। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पकड़ने पर, पावर बटन बाईं ओर के किनारे पर, ऊपर-बाएँ कोने के ठीक नीचे होता है। एक बार फोलियो केस और कीबोर्ड लग जाने के बाद, आपको शायद ही कभी इन फ़िज़िकल बटन का ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। फोलियो केस स्मूद है और इसका टेक्सचर लेदर जैसा है, जिसे पकड़ने में अच्छा लगता है। कीबोर्ड निचले हिस्से पर है, और इसे बंद करने पर टैबलेट अपने आप स्लीप मोड में चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आम लैपटॉप में होता है। केस काले रंग का है, जो टैबलेट के ‘मीटियोर सिल्वर’ फ़िनिश से मेल खाता है और पूरे पैकेज को एक बढ़िया और शानदार लुक देता है।

स्क्रीन और ऑडियो

LCD टचस्क्रीन

OmniPad 12 में 12-इंच की LCD टचस्क्रीन है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 2K (2000×1200 पिक्सल) है और रिफ्रेश रेट 90Hz तक है। यह पूरे दिन के काम के लिए काफ़ी है। डिस्प्ले इस टैबलेट की सबसे अच्छी खासियत है। पहली बार चालू करने पर ही यह बहुत सोच-समझकर बनाया हुआ लगता है और बहुत अच्छा पहला इंप्रेशन बनाता है।

100% sRGB कलर कवरेज की वजह से, एक आम ऑफिस वर्कर के लिए डिस्प्ले बहुत शानदार दिखता है। टचस्क्रीन बहुत तेज़ी से काम करती है और स्क्रॉलिंग भी स्मूद रहती है।

HP OmniPad 12 डिस्प्ले

डार्क टोन वाले शो और फिल्में देखते समय डिस्प्ले की क्वालिटी साफ़ पता चलती है। प्लेबैक क्वालिटी बाज़ार में मौजूद कई बजट टैबलेट से कहीं बेहतर थी।

क्वाड-स्पीकर सेटअप

DTS:X Ultra के साथ क्वाड-स्पीकर सेटअप का भी ज़िक्र करना ज़रूरी है, जो तेज़ और साफ़ ऑडियो देता है – पर्सनल देखने के अनुभव के लिए यह काफ़ी है। बाईं और दाईं दोनों तरफ़ से आवाज़ आने के कारण, कुल मिलाकर अनुभव ज़्यादा इमर्सिव लगता है।

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

OmniPad 12 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 चिपसेट (हेक्सा-कोर सेटअप) पर चलता है। टैबलेट में बजट स्मार्टफोन-ग्रेड प्रोसेसर लगाने का मकसद बढ़ती कीमत को संतुलित करना है, ताकि यह रोज़ाना काम करने वाले ऑफिस कर्मचारियों के बजट में आ सके।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो, टैबलेट Android 16 पर चलता है, जो इस्तेमाल करने में आसान और जाना-पहचाना लगता है। जैसे ही आप फोलियो केस और कीबोर्ड लगाते हैं, टैबलेट आपको डेस्क मोड में स्विच करने के लिए कहता है, जिससे इसका अनुभव विंडोज़-स्टाइल वाले एंड्रॉयड लैपटॉप जैसा हो जाता है। हर जेस्चर और कीबोर्ड शॉर्टकट ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे आप विंडोज़ मशीन पर उम्मीद करते हैं, और नोटिफ़िकेशन व क्विक सेटिंग्स स्क्रीन के नीचे-दाएं कोने में अच्छी तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं।

कैमरा और कीबोर्ड

कैमरे के मामले में, OmniPad 12 में टैबलेट का काफ़ी स्टैंडर्ड सेटअप है, जिसमें 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। दोनों कैमरे ठीक-ठाक तस्वीरें लेते हैं, लेकिन वीडियो कॉल के दौरान फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा काम करता है; यह साफ़ और अच्छी क्वालिटी की फ़ुटेज के साथ-साथ वाइड फ़ील्ड ऑफ़ व्यू भी देता है।