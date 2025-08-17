Hunger class submarine : चीन ने पाकिस्तान को सौंपी हंगोर क्लास की तीसरी पनडुब्बी

चीन ने पाकिस्तान को सौंपी जाने वाले 8 नई उन्नत हंगोर क्लास की पनडुब्बियों में से तीसरी पनडुब्बी उसे सौंप दी है। यह भारत के पिछवाड़े हिंद महासागर में अपनी बढ़ती उपस्थिति को समर्थन देने के लिए इस्लामाबाद की नौसैनिक ताकत (Naval strength of Islamabad) को उन्नत करने के बीजिंग (Beijing) के प्रयासों का हिस्सा है।खबरों के अनुसार, चीन के सरकारी समाचार पत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ ने बताया कि हंगोर श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी का जलावतरण समारोह (water-launching ceremony) बृहस्पतिवार को मध्य चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में आयोजित किया गया था। इसके पहले दूसरी पनडुब्बी इस वर्ष मार्च में सौंपी गई थी। यह उन 4 आधुनिक नौसैनिक लड़ाकू पोत के अतिरिक्त हैं जिन्हें चीन ने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान को दिया है।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने पाकिस्तान के 81 प्रतिशत से अधिक सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति की।

हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी की विशेषता इसकी पानी के नीचे मजबूत लड़ाकू क्षमता (Strong combat ability) है जिनमें व्यापक सेंसर प्रणाली (Comprehensive Sensor System) , उत्कृष्ट ‘स्टील्थ’ विशेषताएं, उच्च गतिशीलता, एक बार ईंधन भरने के बाद लंबे समय तक जल के नीचे रहने की क्षमता और भीषण मारक क्षमता शामिल है।