हुर्रियत नेता अब्दुल गनी भट का 89 वर्ष की आयु में निधन, CM उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जताया शोक

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के प्रमुख शिक्षाविद, राजनीतिक नेता और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल गनी भट (Hurriyat leader Abdul Ghani Bhat) का बुधवार शाम उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के सोपोर के बोइटेंगो स्थित उनके आवास पर बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। प्रोफेसर भट का जन्म 1935 में सोपोर के पास बोइटेंगो गांव में हुआ था। वे एक प्रखर विद्वान थे जिन्होंने श्रीनगर के श्री प्रताप (एसपी) कॉलेज से फारसी, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद फारसी में स्नातकोत्तर उपाधि और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (Aligarh Muslim University) से कानून की डिग्री प्राप्त की।

राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक फारसी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उनका शैक्षणिक जीवन 1986 में समाप्त हो गया जब उन्हें ”राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा” होने के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस निर्णय ने उन्हें सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में और आगे बढ़ाया। राजनीतिक रूप से प्रोफेसर भट 1986 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट (मफ) के सह-संस्थापक थे। यह एक गठबंधन था जिसने 1987 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़े थे। कथित चुनावी अनियमितताओं के बाद मफ को भंग कर दिया गया और प्रोफेसर भट ने जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किया और बाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

उन्होंने ”बियॉन्ड मी” नामक पुस्तक लिखी और अपने मुखर विचारों के लिए जाने जाते थे। जीवन भर उन्हें अलगाववादी विचारधारा के भीतर एक उदारवादी आवाज़ माना जाता था। उन्होंने हमेशा पथराव, बंदूक संस्कृति और हिंसा के अन्य साधनों का विरोध किया। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उनकी नमाज़-ए-जनाज़ा गुरुवार सुबह 10 बजे उनके पैतृक गांव सोपोर में पढ़ी जाएगी। उनका निधन कश्मीर के इतिहास के एक लंबे अध्याय का अंत है – एक शिक्षक, विचारक और राजनेता का जिन्होंने शिक्षा और सक्रियता के बीच सेतु का काम किया।

सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिखी ये बात

I'm saddened to hear about the demise of senior Kashmiri political leader & academician Professor Abdul Gani Bhat Sb. Our political ideologies were poles apart but I will always remember him as a very civil person. He had the courage to espouse the cause of dialogue when many… — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) September 17, 2025

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि वरिष्ठ कश्मीरी राजनीतिक नेता और शिक्षाविद प्रोफेसर अब्दुल गनी भट (Abdul Ghani Bhat) के निधन के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ। हमारी राजनीतिक विचारधाराएं बिल्कुल अलग थीं, लेकिन मैं उन्हें हमेशा एक बहुत ही भद्र व्यक्ति के रूप में याद रखूंगा।’

कश्मीर के उथल-पुथल भरे इतिहास में वे संयम की आवाज थे : मुफ्ती

I am deeply saddened to hear of the passing of Professor Abdul Gani Bhat sb. He was a voice of moderation amidst the tumultuous history of Kashmir an esteemed scholar, teacher, and intellectual with a pragmatic approach to politics. A strong advocate for the peaceful resolution… — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 17, 2025

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (PDP President Mehbooba Mufti) ने प्रोफेसर भट के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि प्रोफेसर अब्दुल गनी भट साहब के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। कश्मीर के उथल-पुथल भरे इतिहास में वे संयम की आवाज थे, एक सम्मानित विद्वान, शिक्षक और राजनीति के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण रखने वाले बुद्धिजीवी। कश्मीर समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के प्रबल समर्थक होने के कारण उनका प्रभाव गहरा था। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने हमेशा मुझ पर गहरा स्नेह दिखाया और मुश्किल समय में मैं उनसे सांत्वना लेती थी। अलग-अलग राजनीतिक विचारों के बावजूद, वे मुफ्ती साहब के एक करीबी और सम्मानित मित्र रहे और शांति और सुलह उनके राजनीतिक अभियानों का मूल आधार थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनकी विरासत प्रेरणा देती रहे।

हमें सोपोर जाने से रोकने के लिए आज राजनीतिक नेतृत्व को नज़रबंद करने का फैसला जम्मू-कश्मीर की कठोर और अलोकतांत्रिक सच्चाई को उजागर करता है

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (PDP President Mehbooba Mufti) ने एक्स पर लिखा कि प्रोफेसर अब्दुल गनी भट के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए हमें सोपोर जाने से रोकने के लिए आज राजनीतिक नेतृत्व को नज़रबंद करने का फैसला जम्मू-कश्मीर की कठोर और अलोकतांत्रिक सच्चाई को उजागर करता है।

हज़रतबल दरगाह में जो कुछ हुआ, वह स्वतःस्फूर्त, अपरिपक्व जनाक्रोश का विस्फोट मात्र एक अकेली घटना नहीं थी। यह हाशिये पर धकेले गए लोगों का एक स्पष्ट और स्पष्ट संदेश था। हालाँकि, भाजपा इस सच्चाई से जानबूझकर अनजान बनी हुई है और वर्षों से पनप रही गहरी पीड़ा और दबी हुई भावनाओं से कुछ भी सीखने से इनकार कर रही है।

यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भाजपा को कश्मीर में शांति या सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय, वे देश के बाकी हिस्सों में राजनीतिक लाभ के लिए दर्द और अशांति को हथियार बनाकर इस क्षेत्र को लगातार अशांति की स्थिति में रखने के लिए दृढ़ हैं। यह सनकी रवैया न केवल गैर-जिम्मेदाराना है; बल्कि खतरनाक और पूरी तरह से निंदनीय भी है।