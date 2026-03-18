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आईपीएल शुरू होने से पहले हैदराबाद टीम को लगा तगड़ा झटका, कप्तान कमिंस हुए बाहर, ईशान किशन करेंगे कप्तानी

ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट-बॉल कप्तान पैट कमिंस पीठ की चोट के कारण आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीज़न के शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे। उनकी गैरमौजूदगी में भारत के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान बनाया गया है।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट-बॉल कप्तान पैट कमिंस पीठ की चोट के कारण आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीज़न के शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे। उनकी गैरमौजूदगी में भारत के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान बनाया गया है। हैदराबाद की इस फ्रेंचाइजी ने एक्स पर घोषणा की कि कमिंस कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वह 2025-26 एशेज से पहले लगी पीठ की चोट से उबर रहे हैं। गौरतलब है कि कमिंस ने एशेज का सिर्फ एक मैच खेला था और चोट के कारण बाकी चार मैचों से बाहर हो गए थे। साथ ही वे T20 विश्व कप 2026 में भी नहीं खेल पाए थे। हैदराबाद टीम ने घोषणा की कि कमिंस की गैरमौजूदगी में विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन टीम की कप्तानी करेंगे और बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा उनके उप-कप्तान होंगे।

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गौरतलब है कि ईशान किशन 2025 में झारखंड को उसका पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब दिलाने के बाद से ही शानदार फॉर्म में हैं। उस टूर्नामेंट में उन्होंने 517 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का खिताब जीता था। उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत उन्हें भारत की T20 विश्व कप टीम में वापसी का मौका मिला, जहां उन्होंने भारत को T20 विश्व कप का खिताब बचाने में अहम भूमिका निभाई। 2026 के T20 विश्व कप में, ईशान किशन ने 317 रन बनाए और टीम के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। SRH ने IPL 2025 सीज़न से पहले ईशान किशन को 14.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। उन्होंने टीम में आते ही अपना जलवा दिखाया और अपने पहले ही मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सिर्फ 45 गेंदों में शतक जड़ दिया। हालाँकि, उन्होंने 13 पारियों में 35.40 की औसत से 354 रनों के साथ सीज़न समाप्त किया। आईपीएल 2026 सीज़न के लिए SRH टीम: सलिल अरोड़ा, ट्रैविस हेड, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, रविचंद्रन स्मरण, अनिकेत वर्मा, अभिषेक शर्मा, ब्रायडन कार्स, हर्ष दुबे, जैक एडवर्ड्स, लियाम लिविंगस्टोन, कामिंडु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम मावी, पैट कमिंस, अमित कुमार, क्रेन्स फुलेत्रा, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा, हर्षल पटेल, साकिब हुसैन, शिवांग कुमार, ओंकार तरमाले, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी।

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