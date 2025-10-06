‘स्पिरिचुअल आदमी हूं बैकलेस…’, Elvish Yadav ने Tanya Mittal पर कसा तंज़ , व्लॉग में उड़ाई खिल्ली

  1. हिन्दी समाचार
मोस्ट पॉपुलर युट्यूबर और  ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ के विनर एल्विश यादव ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वॉर पर नजर आए थे। जहां  एल्विश यादव ने सभी कंटेस्टेंट्स से बात करते हुए खूब मस्ती की। इस एपिसोड में उन्होंने तीन लोगों को लेकर सबसे ज्यादा बात की। तान्या मित्तल, प्रणीत मोरे और अपने दोस्त मृदुल तिवारी को एल्विश यादव मजाक-मजाक में छेड़ते हुए नजर आए। तान्या के साथ  एल्विश यादव का बर्ताव अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।  साथ ही अब एल्विश यादव ने अपने व्लॉग में जो कहा है, वो भी सुर्खियों में आ गया है। एल्विश यादव ने सरेआम अब तान्या को रोस्ट कर दिया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बिग बॉस ओटीटी 2’ के विनर एल्विश वीकेंड वार में शामिल हुए जहां तान्या मित्तल के साथ जिस तरह बेहेव किया वो अब  वायरल हो रहा है । साथ ही अब एल्विश यादव ने अपने व्लॉग में जो कहा है, वो भी सुर्खियों में आ गया है. एल्विश यादव ने सरेआम अब तान्या को रोस्ट कर दिया है.

बैकलेस ब्लाउज पर एल्विश ने किया ट्रोल

एल्विश यादव अपने व्लॉग में फैंस को बता रहे हैं कि उनका ‘बिग बॉस’ में सेगमेंट आ रहा है. एल्विश ने कहा, ‘मृदुल के घर से फोन आया है कि उसे समझाकर आना कि वो कम बोल रहा है. और कुछ कर नहीं रहा. जीशान कादरी को हेलो बोलना है. तान्या की तरफ से साड़ी आई है. वो साड़ी भी पहनने वाला था पहले मैं, लेकिन क्या है कि मेरे ऊपर सही नहीं लग रही थी. वो ब्लाउज पीछे से थोड़ा बैकलेस था. मैं स्पिरिचुअल आदमी हूं. हम बैकलेस नहीं पहन सकते. मैंने साड़ी मना कर दी.’ आपको बता दें, एल्विश ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि तान्या को बाहर इसके लिए ट्रोल किया जा रहा है. वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर होकर बैकलेस ब्लाउज पहनती हैं और कैमरे के सामने कपड़े बदलती हैं।

 

