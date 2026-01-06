मैं एक भला आदमी हूं और बेगुनाह हूं...अमेरिकी अदालत में पूरे हौसले के बाद बोले निकोलस मादुरो

न्यूयॉर्क। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सोमवार को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया। अमेरिकी धरती पर निकोलस मादुरो ने बेखौफ तरीके से बयान दिया। उन्होंने कहा कि, आज मैं तो आज भी एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रपति हूं और मुझे अगवा करके यहां लाया गया है। उन्होंने कहा कि, मैं एक भला आदमी हूं और बेगुनाह हूं। साथ ही कहा, अब भी मैं एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रपति हूं।

कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी में चल रही थी, लेकिन मादुरो और उनकी पत्नी के लिए स्पेनिश ट्रांसलेशन की भी व्यवस्था थी। वहीं, अदालत के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद रहे, जिन्हें पुलिस किनारे करती दिखाई दी। वामपंथी नेता निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी, बेटे और तीन अन्य लोगों पर आरोप है कि वे ड्रग्स कार्टेल चलाते थे।

अमेरिका का आरोप है कि, वेनेजुएला में नशीला पदार्थों का उद्योग चल रहा था। इसकी सप्लाई अमेरिका में की जाती थी। नारको टेररिज्म के नाम पर ही उन पर ऐक्शन लिया गया था। ऐसे में यदि उनके खिलाफ आरोप साबित हुए तो मादुरो समेत सभी 6 लोगों को पूरी जिंदगी ही कैद में बितानी पड़ सकती है।

वहीं, ट्रंप प्रशासन के आरोपों पर मादुरो के वकीलों की तरफ से कहा गया कि, ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं, जिनमें यह कहा जा सके कि मादुरो नशीले पदार्थों की सप्लाई का कोई कार्टेल चलाते थे। इसके अलावा एक वकील की दलील यह भी थी कि वह एक संप्रभु राष्ट्र के मुखिया हैं। इसलिए उनके खिलाफ इस तरह अमेरिका में मुकदमा नहीं चल सकता। वहीं ट्रंप प्रशासन के वकील ने कहा कि मादुरो के शासन को अमेरिका समेत कई देश वैध ही नहीं मानते। इसलिए उनके पद पर होने की बात बेमानी है। मादुरो के वकीलों ने कहा कि हम उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देंगे।