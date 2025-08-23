मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है, किसी भी आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं, हमले के बाद बोलीं सीएम रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने कहा कि, छात्र जीवन का एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि, पुतला दहन के दौरान उस समय मेरा चेहरा जल गया। लगभग एक—डेढ़ महीना उसको फेस करना पड़ा। तभ भी मैं कॉलेज की स्डूटेंड व प्रेसिडेंट थी। उस समय मैं छोटी थी लेकिन तब भी लगता था रूकना नहीं है चलते रहना है।
नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद शनिवार को उनका एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि, मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है, किसी भी आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं। मुख्यमंत्री ने ये बयान श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होने के दौरान दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, छात्र जीवन का एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि, पुतला दहन के दौरान उस समय मेरा चेहरा जल गया। लगभग एक—डेढ़ महीना उसको फेस करना पड़ा। तभ भी मैं कॉलेज की स्डूटेंड व प्रेसिडेंट थी। उस समय मैं छोटी थी लेकिन तब भी लगता था रूकना नहीं है चलते रहना है। आज तो इतीन बढ़ी ताकत दिल्ली की जनता और उनका प्यार मेरे साथ है। आप सभी ने मुझे दिल्ली की बागडोर सौंपी है तो मैं किसी भी असुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं।
मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है, किसी भी आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं…. pic.twitter.com/NqpV4oQLWU
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 23, 2025
सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री ने लिखा, आज SRCC के 99वें वार्षिकोत्सव पर परिसर में शिक्षकों और छात्रों से संवाद का अवसर मिला। सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को ढेरों शुभकामनाएं। SRCC परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। एशिया के सर्वश्रेष्ठ कॉमर्स कॉलेज का यह गौरवशाली सफ़र हम सबके लिए गर्व का विषय है। कॉलेज जीवन की यादें सचमुच सुनहरी होती हैं। चाहे जीवन में हम कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न छू लें, वे दिन हमेशा मन में ताज़ा रहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रही हूं, इसलिए आज यह वातावरण मुझे अपने ही पुराने दिनों में लौटा ले गया। आज के युवाओं से अपील है कि अपने जीवन का एक हिस्सा राष्ट्र के उत्थान के लिए ज़रूर समर्पित करें। आइए, मिलकर एक नई, बेहतर और सशक्त दिल्ली बनाएं।
ये था पूरा मामला
बता दें कि, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बीते 20 अगस्त की सुबह हमला हुआ था। दिल्ली की सीएम हाउस में जनसुनवाई के दौरान एक युवक ने उन पर हमला किया था। पुलिस ने आरोपी हमलावर को पकड़ लिया। आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।