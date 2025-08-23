  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है, किसी भी आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं, हमले के बाद बोलीं सीएम रेखा गुप्ता

मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है, किसी भी आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं, हमले के बाद बोलीं सीएम रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने कहा कि, छात्र जीवन का एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि, पुतला दहन के दौरान उस समय मेरा चेहरा जल गया। लगभग एक—डेढ़ महीना उसको फेस करना पड़ा। तभ भी मैं कॉलेज की स्डूटेंड व प्रेसिडेंट थी। उस समय मैं छोटी थी लेकिन तब भी लगता था रूकना नहीं है चलते रहना है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद शनिवार को उनका एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि, मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है, किसी भी आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं। मुख्यमंत्री ने ये बयान श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होने के दौरान दिया।

पढ़ें :- Delhi CM Rekha Gupta पर हमला मामले में नया एंगल आया सामने, पुलिस ने गुजरात से आरोपी के एक दोस्त को पकड़ा

मुख्यमंत्री ने कहा कि, छात्र जीवन का एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि, पुतला दहन के दौरान उस समय मेरा चेहरा जल गया। लगभग एक—डेढ़ महीना उसको फेस करना पड़ा। तभ भी मैं कॉलेज की स्डूटेंड व प्रेसिडेंट थी। उस समय मैं छोटी थी लेकिन तब भी लगता था रूकना नहीं है चलते रहना है। आज तो इतीन बढ़ी ताकत दिल्ली की जनता और उनका प्यार मेरे साथ है। आप सभी ने मुझे दिल्ली की बागडोर सौंपी है तो मैं किसी भी असुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं।

पढ़ें :- Delhi CM : सपने में आए थे भैरव बाबा... दिल्ली CM रेखा गुप्ता के हमलावर ने सुनाई अजब कहानी, पुलिस भी हैरान

सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री ने लिखा, आज SRCC के 99वें वार्षिकोत्सव पर परिसर में शिक्षकों और छात्रों से संवाद का अवसर मिला। सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को ढेरों शुभकामनाएं। SRCC परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। एशिया के सर्वश्रेष्ठ कॉमर्स कॉलेज का यह गौरवशाली सफ़र हम सबके लिए गर्व का विषय है। कॉलेज जीवन की यादें सचमुच सुनहरी होती हैं। चाहे जीवन में हम कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न छू लें, वे दिन हमेशा मन में ताज़ा रहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रही हूं, इसलिए आज यह वातावरण मुझे अपने ही पुराने दिनों में लौटा ले गया। आज के युवाओं से अपील है कि अपने जीवन का एक हिस्सा राष्ट्र के उत्थान के लिए ज़रूर समर्पित करें। आइए, मिलकर एक नई, बेहतर और सशक्त दिल्ली बनाएं।

ये था पूरा मामला
बता दें कि, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बीते 20 अगस्त की सुबह हमला हुआ था। दिल्ली की सीएम हाउस में जनसुनवाई के दौरान एक युवक ने उन पर हमला किया था। पुलिस ने आरोपी हमलावर को पकड़ लिया। आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है, किसी भी आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं, हमले के बाद बोलीं सीएम रेखा गुप्ता

मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है, किसी भी आसुरी शक्ति...

​बिना वीजा के भारत में रह रही दो पाकिस्तानी महिलाएं मिली, बनवा रखा था वोटर आईडी कार्ड

​बिना वीजा के भारत में रह रही दो पाकिस्तानी महिलाएं मिली, बनवा...

बर्थ पर सो रही युवती को जीआरपी के जवान ने किया बेड टच, अधिकारियों ने किया संस्पेंड

बर्थ पर सो रही युवती को जीआरपी के जवान ने किया बेड...

भारत में टिकटॉक से हटा बैन, क्या है मामले की सच्चाई

भारत में टिकटॉक से हटा बैन, क्या है मामले की सच्चाई

भाजपा विधायक देश के सैनिकों से कर रहे हैं वसूली, यूपी में मंत्री से लेकर संतरी तक सभी आकंठ भ्रष्टाचार में हैं डूबे : अजय राय

भाजपा विधायक देश के सैनिकों से कर रहे हैं वसूली, यूपी में...

Video-कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने लिव-इन रिलेशनशिप को बताया 'कुत्तों वाला कल्चर', सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

Video-कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने लिव-इन रिलेशनशिप को बताया 'कुत्तों वाला कल्चर', सोशल...