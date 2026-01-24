  1. हिन्दी समाचार
  3. मैंने खुद से पूछा- क्या मैं फिर टीम इंडिया की जर्सी पहन सकता हूं या नहीं? ईशान किशन ने अपने कमबैक पर कही दिल छूने वाली बात

Ishan Kishan Come Back : भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी20आई मैच में 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। इस मैच में मेजबान टीम ने सबसे तेज 200+ रन चेज का रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत की इस जीत में कम बैक कर रहे ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी का बड़ा योगदान रहा। वहीं, ईशान के धमाकेदार कमबैक की खूब चर्चा हो रही है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- IND vs NZ 2nd T20I Live : आज दूसरे टी20आई में भिड़ेंगे भारत-न्यूजीलैंड, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

दरअसल, भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर ईशान किशन ने दो साल के इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की और न्यूजीलैंड के खिलाफ 32 गेंदों में 76 रन ठोककर छा गए। ये अर्धशतक ऐसे वक्त में आया जब भारत ने 6 रन के स्कोर पर अपने दोनों ओपनर के विकेट गंवा दिये थे और 209 रन का विशाल लक्ष्य हासिल करना था। भारत की जीत के बाद मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड लेते समय ईशान किशन ने अपने कमबैक पर कहा, “मैंने खुद से एक सवाल पूछा – क्या मैं यह फिर से कर (टीम इंडिया की जर्सी पहन सकता हूं) सकता हूं या नहीं? और मेरे पास बहुत साफ जवाब था। मुझे लगा कि मैं पूरी इनिंग्स में बैटिंग कर सकता हूं और अच्छे शॉट्स खेल सकता हूं। मुझे बस अपने सवालों के जवाब देने के लिए कहीं रन बनाने की ज़रूरत थी। अगर मैं आउट भी हो जाता, तो भी मैं बस अच्छा क्रिकेट खेलना चाहता था, बस यही था।”

मैच की बात करें तो रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। जिसके बाद न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 20 ओवर खेलकर 208/6 रन का स्कोर खड़ा किया था। जिसके जवाब में भारत ने खराब शुरुआत के बाद जबर्दस्त पलटवार किया और 15.2 ओवर में 209 रन बनाकर को बड़ी जीत दर्ज की। इस मैच में कप्तान सूर्य कुमार 82 रन और शिवम दुबे 36 रन बनाकर नाबाद लौटे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
