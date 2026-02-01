'मुझे बजट से ज़्यादा उम्मीदें नहीं, लेकिन देखते हैं...' प्रियंका गांधी का Union Budget पेश होने से पहले बड़ा बयान

Priyanka Gandhi on Union Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार अपना नौवां बजट पेश करेंगी, जिसमें ग्रोथ की गति को बनाए रखने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और ऐसे सुधारों को पेश करने की उम्मीद है जो अमेरिकी टैरिफ सहित ग्लोबल ट्रेड की दिक्कतों से अर्थव्यवस्था को बचा सकें। बजट से उम्मीदों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, “मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन देखते हैं।”

राष्ट्रपति ने वित्तमंत्री को खिलाई दही-चीनी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ बजट पेश करने के लिए संसद पहुंचीं। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट डॉक्यूमेंट वाला डिजिटल टैबलेट दिखाया, जो एक पारंपरिक लाल ‘बही-खाता’ स्टाइल के पाउच में रखा था। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने निर्मला सीतारमण को उनके लगातार नौवें केंद्रीय बजट पेश करने से पहले पारंपरिक ‘दही-चीनी’ खिलाई।

बजट पेश होने से पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, “पिछले 11 सालों में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पेश किए गए बजट ने लोगों की आकांक्षाओं को दिखाया है और देश को आगे ले जाने का लक्ष्य रखा है। आज पेश किया जा रहा बजट 2047 तक ‘विकसित भारत’ के विजन के साथ जुड़ा हुआ है।”