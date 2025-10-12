'मुझे पहले से पता था कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मुझे नहीं चुना जाएगा...' रविंद्र जड़ेजा ने वनडे टीम से बाहर किए जाने पर तोड़ी चुप्पी

Ravindra Jadeja News: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जब बीसीसीआई की चयन समिति ने भारतीय टीम की घोषणा की तो कई तरह सवाल खड़े होने लगे। इनमें सबसे बड़ा सवाल रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जड़ेजा जैसे खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर था। रोहित और कोहली को टीम में शामिल किया गया, लेकिन शुभमन गिल को नया कप्तान जाने से दोनों सीनियर खिलाड़ियों के 2027 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर सस्पेंस है। वहीं, रविंद्र जड़ेजा को वनडे टीम से बाहर कर दिया गया। जिसको लेकर जड़ेजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।

भारत के दिग्गज ऑल राउंडर रविंद्र जड़ेजा ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि उन्हें पहले से ही जानकारी थी कि उन्हें वनडे टीम में नहीं चुना जाएगा, इसलिए वह टीम मैनेजमेंट के फैसले से हैरान नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 वर्ल्ड कप में खेलना उनका लक्ष्य है और वे आगे भी कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे की टीम से बाहर किए जाने के सवाल पर जड़ेजा ने कहा, ‘मैं वनडे खेलना चाहता हूं लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। आखिरकार, टीम मैनेजमेंट, कप्तान और कोच एक खास तरह से सोचते हैं। उन्होंने मुझसे बात की। हालांकि ये मेरे लिए हैरानी की बात नहीं (टीम से बाहर होने पर) थी। ऐसा नहीं था कि मुझे टीम की घोषणा के बाद ही पता चला। यह अच्छी बात है कि कप्तान, चयनकर्ताओं और कोच ने मुझे अपनी सोच साझा की।’

दिग्गज ऑल राउंडर ने आगे कहा, ‘मैं निश्चित रूप से 2027 विश्व कप खेलना चाहता हूं। यह हमेशा चयन का मामला होता है। अच्छी बात यह है कि चयनकर्ताओं और कप्तान ने मुझसे बात की और मुझे समझाया और मैं कारण समझ गया। हर किसी का सपना वनडे विश्व कप जीतना होता है।” बता दें कि जड़ेजा वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं। अहमदाबाद में खेले गए इस सीरीज के पहले टेस्ट में उन्होंने शतकीय पारी खेली थी और वो ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुने गए थे।