  1. हिन्दी समाचार
  2. बिहार
  3. ”मैंने रात के 2 बजे 25 नींद की गोलियां खा लीं” पवन सिंह की पत्नी ने किया सनसनीखेज खुलासा

”मैंने रात के 2 बजे 25 नींद की गोलियां खा लीं” पवन सिंह की पत्नी ने किया सनसनीखेज खुलासा

भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का मामला तूल  पकड़ता  जा रहा है । दोनों लंबे समय से एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 8 अक्टूबर को दोनों ने अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें दोनों ने अपनी-अपनी बात रखी और एक-दूसरे पर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए।ज्योति ने किए हैरान करने वाले दावे मुंबई प्रेस वार्ता में ज्योति सिंह ने अपनी शादी के बारे में सनसनीखेज वाले खुलासे की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कई बार गर्भपात की गोलियां दी गईं और भावनात्मक व शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का मामला तूल  पकड़ता  जा रहा है । दोनों लंबे समय से एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 8 अक्टूबर को दोनों ने अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें दोनों ने अपनी-अपनी बात रखी और एक-दूसरे पर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए।ज्योति ने किए हैरान करने वाले दावे मुंबई प्रेस वार्ता में ज्योति सिंह ने अपनी शादी के बारे में सनसनीखेज वाले खुलासे की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कई बार गर्भपात की गोलियां दी गईं और भावनात्मक व शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा।

पढ़ें :- विवादों के बीच भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा

नींद की गोलियां खानी पड़ी

ज्योति ज्योति ने कहा, “वह कहते हैं कि उन्हें बच्चे की चाहत थी, लेकिन जो सचमुच बच्चा चाहता है, वह अपनी पत्नी को दवा नहीं देता। हर बार मुझे गोलियां दी जाती थीं। मैंने पहले मीडिया में ज्यादा बातें नहीं बताई थीं, लेकिन पवन जी ने आज मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। जब मैंने विरोध किया, तो उन्होंने मुझे इतना प्रताड़ित किया कि मैंने रात के 2 बजे 25 नींद की गोलियां खा लीं।”

ज्योति को अस्पताल में होना पड़ा था भर्ती

उन्होंने उस रात का जिक्र किया जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ज्योति ने कहा, “उस समय, उनके भाई रानू भैया, उनकी टीम के दीपक भैया और विक्की जी मुझे अंधेरी के बेलेव्यूमल्टीस्पेशलिटी अस्पताल ले गए।” उन्होने आरोप लगाया कि पवन सिंह गर्भपात की गोलियां देते थे।” उन्होंने दावा किया कि बार-बार होने वाले इस ट्रॉमा ने उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति, दोनों को प्रभावित किया।

पढ़ें :- भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने यूपी पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप, सीएम योगी से लगाई इंसाफ की गुहार

 पवन सिंह ने जाहिर किया अपना दुख

इस बीच, पवन ने भी बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज्योति द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अभिनेता ने कहा, “मैं भी इंसान हूं, मैं भी थक जाता हूं। बात यह है कि औरतों की आंखों में किसी भी बात पर आंसू आ जाते हैं, और यह सबको दिखाई भी देता है, लेकिन मर्दों का दर्द किसी को नजर नहीं आता। और न ही कोई मर्द अपना दर्द दिखा सकता है।”

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

''मैंने रात के 2 बजे 25 नींद की गोलियां खा लीं

''मैंने रात के 2 बजे 25 नींद की गोलियां खा लीं" पवन...

Bihar Elections 2025: जन सुराज ने 51 उम्मीदवारों की जारी की पहली सूची, भोजपुरी गायक रितेश पांडये को यहां से बनाया प्रत्याशी

Bihar Elections 2025: जन सुराज ने 51 उम्मीदवारों की जारी की पहली...

Bihar Assembly Elections 2025 : ‘महागठबंधन’ का मास्टरस्ट्रोक, तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा , तीन डिप्टी CM होंगे

Bihar Assembly Elections 2025 : ‘महागठबंधन’ का मास्टरस्ट्रोक, तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री पद...

VIDEO : शाहरुख खान जनसुराज पार्टी का कर रहे हैं प्रचार, बोले- आपका वोट पावर ऑफ अटॉर्नी, आप तय करेंगे सत्ता का चरित्र कैसा होगा?

VIDEO : शाहरुख खान जनसुराज पार्टी का कर रहे हैं प्रचार, बोले-...

तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से किया बड़ा वादा, बोले- 20 माह के अंदर हर परिवार में होगी एक सरकारी नौकरी

तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से किया बड़ा वादा, बोले- 20...

'पवन सिंह 15 साल में जब खुद भाजपा से टिकट नहीं ले पाये तो हमें क्या दिलाएंगे...' पत्नी ज्योति सिंह का भोजपुरी स्टार पर पलटवार

'पवन सिंह 15 साल में जब खुद भाजपा से टिकट नहीं ले...