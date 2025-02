ICC चेयरमैन जय शाह भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे वनडे में शुरू करेंगे ये खास पहल; बच सकेगा कई लोगों का जीवन

India vs England 3rd ODI Donate Organs, Save Lives: भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे मैच बुधवार 12 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाना है। इस मैच में मेजबान टीम इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं, तीसरे वनडे में आईसीसी चेयरमैन जय शाह एक खास पहल की शुरूआत करने वाले हैं। जिससे कई लोगों को जीवन दान मिल सकेगा।

दरअसल, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे मैच में ‘अंग दान करें, जीवन बचाएं’ पहल की शुरूआत की जाएगी। इसकी जानकारी आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिये दी है। इस पहल के माध्यम से लोगों को अंग दान के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे उन लोगों को एक नया जीवन मिल पाएगा, जिन्हें अंग प्रत्यारोपण की जरूरत होती है।

जय शाह ने लिखा, ’12 फरवरी को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले तीसरे एकदिवसीय मैच के अवसर पर, हमें एक जागरूकता पहल – “अंग दान करें, जीवन बचाएं” शुरू करने पर गर्व है। खेल में प्रेरणा देने, एकजुट करने और मैदान से परे स्थायी प्रभाव पैदा करने की शक्ति है। इस पहल के माध्यम से, हम सभी से आग्रह करते हैं कि वे सबसे बड़ा उपहार देने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएँ – जीवन का उपहार। एक प्रतिज्ञा, एक निर्णय, कई लोगों की जान बचा सकता है। आइए हम सब मिलकर बदलाव लाएँ!’

On the occasion of the 3rd ODI between India and England in Ahmedabad on February 12th, we are proud to launch an awareness initiative – "Donate Organs, Save Lives."

Sport has the power to inspire, unite, and create lasting impact beyond the field. Through this initiative, we…

