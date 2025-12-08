टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले मुश्किल में आईसीसी! JioHotstar मीडिया राइट्स डील से पीछे हटा, अब कोई नहीं दिखा रहा दिलचस्पी

T20 World Cup 2026 Broadcast: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को अब कुछ ही महीनों का समय रह गया है। आईसीसी इस टूर्नामेंट के शेड्यूल को पहली ही जारी कर चुका है। जिसे भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे। हालांकि, आगामी टी20 वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी के सामने मीडिया राइट्स डील को लेकर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गयी है।

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, JioStar ने ICC को बताया है कि वह अपने चार साल के इंडिया मीडिया राइट्स एग्रीमेंट के आखिरी दो साल जारी नहीं रख पाएगा, और इसका मुख्य कारण भारी फाइनेंशियल नुकसान बताया है। जिसके बाद आईसीसी ने दूसरे तरीकों पर बात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि आईसीसी ने 2026-29 के लिए इंडिया के मीडिया राइट्स के लिए एक नया बिडिंग साइकिल शुरू किया है, जिसमें करीब $2.4 बिलियन की उम्मीद है।

माना जा रहा है कि आईसीसी ने Sony Pictures Networks India, Netflix, और Amazon Prime Video से बात की है, लेकिन ‘प्राइसिंग की चिंताओं’ के कारण उनमें से किसी ने भी पक्की दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अगर डील नहीं हो पाती है तो आईसीसी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अगला T20 वर्ल्ड कप अब से सिर्फ तीन महीने दूर है। हालांकि, आईसीसी या JioStar की तरफ से इस पर ऑफिशियली बयान सामने नहीं आया है।