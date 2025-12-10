ICC ODI Ranking: रोहित-कोहली के बीच छिड़ी नंबर-1 की लड़ाई, अब सिर्फ 9 रेटिंग का रह गया अंतर

  1. हिन्दी समाचार
ICC ODI Ranking: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन के बाद विराट कोहली नंबर- 1 कुर्सी के बेहद करीब पहुंच गया हैं। आईसीसी की वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में कोहली अब दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उनसे सिर्फ रोहित शर्मा हैं, जिनकी रेटिंग कोहली से फिर 9 अंक ज्यादा हैं।  

37 साल के विराट कोहली को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों में 302 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ चुना गया। कोहली को नई रैंकिंग में भी इसका इनाम मिला, क्योंकि वे दो पायदान ऊपर चढ़कर टीम के साथी रोहित शर्मा के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। रोहित ने पूरी सीरीज़ में 146 रन बनाकर रैंकिंग में टॉप पर अपनी जगह बनाए रखी, जबकि कोहली विशाखापत्तनम में सीरीज़ के आखिरी मैच में नाबाद 65 रन की पारी की बदौलत आठ रेटिंग पॉइंट के करीब पहुंच गए।

बता दें कि अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के बाबर आज़म द्वारा हटाए जाने के बाद से विराट कोहली वनडे बल्लेबाजों की नंबर 1 पोजीशन पर नहीं रहे हैं, लेकिन उनका शानदार हालिया प्रदर्शन उन्हें फिर टॉप स्पॉट के करीब पहुंच रहा है। भारत को अगले ODI मैच 11 जनवरी से न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ घर पर तीन मैचों की सीरीज़ खेलनी है और सभी की नज़रें कोहली और रोहित पर होंगी क्योंकि वे ODI बैट्समैन की टॉप पोजीशन पर कब्ज़ा करने की रेस में आमने-सामने होंगे।

इस हफ़्ते अपडेटेड रैंकिंग में कोहली अकेले ऐसे भारतीय खिलाड़ी नहीं थे जिन्होंने बड़ी बढ़त हासिल की, उनके टीममेट केएल राहुल ने भी ODI बैट्समैन की लिस्ट में अच्छी तरक्की की है। विकेटकीपर-बैटर दो पायदान ऊपर चढ़कर 12वें नंबर पर पहुँच गए, जबकि लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव (तीन पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर) ODI बॉलर्स की लिस्ट में सबसे बड़े विनर रहे।

