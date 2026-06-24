ICC Rankings Update : शुभमन गिल ने वनडे रैंकिंग में रोहित-कोहली को छोड़ा पीछे, कप्तान नंबर-1 बनने के बेहद करीब

ICC Rankings Update : आईसीसी की ताजा वनडे और टेस्ट रैं​किंग में भयंकर उथलपुथल देखने के लिए मिली है। जिसमें व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी टीम के सीनियर खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही गिल वनडे में नंबर-1 बल्लेबाज बनने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। उनसे आगे सिर्फ न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिशेल हैं।

अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की वनडे सीरीज़ के खत्म होने के बाद, भारतीय कप्तान शुभमन गिल वनडे बल्लेबाजों की अपडेटेड लिस्ट में तीन पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अब भारत के इस दाएं हाथ के बल्लेबाज और नंबर 1 रैंकिंग वाले मिशेल के बीच रेटिंग पॉइंट्स का अंतर सिर्फ़ 24 रह गया है। जबकि विराट कोहली दूसरे से तीसरे पायदान पर खिसक गए। वहीं, रोहित शर्मा चौथे पायदान पर बरकरार हैं।

इसके अलावा, भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन वनडे बल्लेबाजों की लिस्ट में 21 पायदान की लंबी छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 43वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं, अफ़गानिस्तान के हशमतुल्लाह शाहिदी को भी फ़ायदा हुआ है; वे चार पायदान ऊपर चढ़कर इसी लिस्ट में 52वें स्थान पर आ गए हैं। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छे प्रदर्शन के बाद अर्शदीप सिंह (16 स्थान ऊपर चढ़कर 22वें नंबर पर), प्रसिद्ध कृष्णा (34 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 58वें नंबर पर) और वॉशिंगटन सुंदर (17 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 71वें नंबर पर) ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है।