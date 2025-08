यूपी में बिना इजाजत ड्रोन उड़ाया तो लगेगा गैंगस्टर एक्ट, NSA लगाने की भी तैयारी

यूपी में बिना इजाजत ड्रोन उड़ाया तो लगेगा गैंगस्टर एक्ट, NSA लगाने की भी तैयारी

Rules for flying drones in UP: यूपी की योगी सरकार ड्रोन के जरिये दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों पर लगाम कसने जा रही है। प्रदेश में ड्रोन के ज़रिए दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाएगा। इसके साथ ही ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (NSA) भी लगाया जाएगा। सीएम कार्यालय ने इस बारे में जानकारी दी है।