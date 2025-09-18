  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘कंगना रनौत आए तो थप्पड़ मार देना…’ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों से की विवादित अपील

KS Alagiri's controversial comment on Kangana Ranaut: मंडी से भाजपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार उनके खिलाफ कांग्रेस नेता की विवादित अपील सुर्खियों में बनी हुई है। जिसमें तमिलनाडू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने लोगों से कहा है कि अगर कंगना रनौत कभी राज्य में आएं उन्हें थप्पड़ मार देना चाहिए।

By Abhimanyu 
पढ़ें :- किसान आंदोलन मानहानि केस में BJP सांसद कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें, SC ने याचिका पर सुनवाई से किया इंकार

दरअसल, तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केएस अलागिरि से कंगना रनौत के उस विवादित बयान को लेकर सवाल किया गया था, जिसमें उन्होंने साल 2020 के किसान आंदोलन में शामिल हुई एक महिला 73 साल की मोहिंदर कौर को लेकर कहा था- “वह वही दादी हैं जिन्हें टाइम पत्रिका में सबसे शक्तिशाली भारतीय होने के लिए चित्रित किया गया था… और वह 100 रुपये में उपलब्ध हैं।” इस मामले को लेकर कंगना के खिलाफ मानहानि केस चल रहा है। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा की महिला सांसद अहंकारी हैं और बेतुकी बातें करती हैं।

अलागिरि ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुए थप्पड़ कांड का भी जिक्र किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा, “कंगना रनौत ने कई बार ऐसी बेतुकी बातें की हैं। एक बार जब वह दिल्ली एयरपोर्ट पर थीं और एक महिला सीआरपीएफ कर्मी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। बाद में उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपमानजनक बयान दिए थे। जब वह इस तरफ आएं, तो आपको यह बात भूले बगैर उन्हें थप्पड़ मार देना चाहिए।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
