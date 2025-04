If water or an insect enters your ear: नहाते समय या स्वीमिंग के दौरान अचानक कान में चला जाएं पानी, तो एक्सपर्ट से जानें क्या करना है उपाय

What to do if water or an insect gets into your ear: कई बार नहाते समय अचानक कान में पानी चला जाता है। ऐसे में पानी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए लोग कान में कॉटन बड, माचिस की तीली और न जाने क्या क्या डालकर साफ करने की कोशिश करने लगते है। यह दिक्कत को और बढ़ा सकती है। कान में पानी जाने पर कान में दर्द और सुनने में दिक्कत होने लगती है।

अगर कान में यही पानी कई दिनों तक फंसा रहे तो इससे इंफेक्शन हो सकता है। आज हम आपको कान में पानी चले जाने पर क्या करना चाहिए वो बताने जा रहे है। एक वेबसाइट में प्रकाशित लेक के अनुसार डॉक्टर हर्ष दीप के अनुसार जब कान में पानी चला जाता है तो इसे मचिस की तीली, कॉटन बड से निकालने की कोशिश करते हैं,लेकिन ये तरीका खतरे से खाली नहीं है।

कान के अंदर ऐसी कोई चीज डालने से परहेज करना चाहिए। इसके लिए आप अपने कान के निचले हिस्से को उंगलियों से पकड़कर नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करें। अब गर्दन को हल्का झुकाकर झटका दें। ऐसा करने से कान में मौजूद पानी बाहर आ सकता है। कई बार स्विमिंग के बाद या किसी और वजह से कान ब्लॉक हो जाता है। इसे सही करने के लिए आप अपने हाथ की मदद से नाक बंद करें और इसके बाद थोड़ा पानी पी लें। ऐसा करने से बंद कान खुल सकता है।

वहीं अगर कान में अचानक कोई कीड़ा घुस जाए तो डरें और हड़बड़ाएं बिल्कुल नहीं। डॉ. हर्ष दीप का कहना है कि जब कान में कोई छोटा सा कीड़ा घुस जाए, तो ऐसे हालात में कॉटन बड, उंगली या कोई शॉर्प चीज कान में न डालें। अगर कीड़ा जिंदा तो कान में एक या 2 बूंद नारियल तेल या बेबी ऑयल डालें और उसी तरफ लेट जाएं। ऐसे में कीड़ा ऑयल के साथ कान से बाहर आ जाएगा। अगर आपको सही तरीका नहीं पता है, या किसी बात का खतरा महसूस हो कहा है, तो खुद से कोई भी उपाय न करें, बल्कि ऐसे में ईएनटी एक्सपर्ट से जाकर मिलें।