  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी पुलिस का नया करनामा, SP City अयोध्या चक्रपाणि त्रिपाठी पीड़ित परिवार पर बना रहे हैं दबाव, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने दिए जाँच के आदेश

यूपी पुलिस का नया करनामा, SP City अयोध्या चक्रपाणि त्रिपाठी पीड़ित परिवार पर बना रहे हैं दबाव, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने दिए जाँच के आदेश

यूपी के अयोध्या जिले से उत्तर प्रदेश पुलिस का नया करनामा सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि एसपी सिटी अयोध्या चक्रपाणि त्रिपाठी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाए उल्टे दबाव बना रहे है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

अयोध्या। यूपी के अयोध्या जिले से उत्तर प्रदेश पुलिस का नया करनामा सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि एसपी सिटी अयोध्या चक्रपाणि त्रिपाठी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाए उल्टे दबाव बना रहे है।

पढ़ें :- MSP का भुगतान पिछले 8 वर्षों से लगातार किसानों को हो रहा है प्राप्त : सीएम योगी

मिली जानकारी के अनुसार अध्योध्या कोतवाली में दर्ज मुकदमा (585/2O24) में से दोषियों का नाम निकालने के लिए पीड़ित को शपथपत्र देने का लगातार दबाव बना रहे हैं। अयोध्या मेडिकल कॉलेज के प्रभुनाथ मिश्रा आत्महत्या मामले में आईओ की चार्जशीट पूरी होने के बावजूद सीओ न्यायालय नहीं भेज रहे है।

आरोप है कि एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने आईओ के तरफ से चार्जशीट पूरी करते ही आईओ को लाइन हाजिर करा दिया है। इस पूरे मामले की शिकायत प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी पहुंची है। चार्जशीट में देरी पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने जाँच के आदेश दिए हैं। अब पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए शासन में एसपी सिटी अयोध्या चक्रपाणि त्रिपाठी की संलिप्तता के जाँच के आदेश दिए हैं।

सूत्रों का कहना है कि अब मृतक के पिता और भाई पर दबाव बनाने के मामले की भी जाँच होगी। आरोप है कि चक्रपाणि ने दोषियों का नाम निकालने को लेकर आईओ पर भी दबाव बनाया है। इस पूरे मामले में CO अयोध्या आशुतोष तिवारी की भूमिका भी संदिग्ध है। आरोप है कि CO आशुतोष तिवारी 20 दिन से चार्जशीट दबा कर बैठे है। CO आशुतोष तिवारी चार्जशीट न्यायालय न भेजकर मामले की लीपापोती में जुटे हुए हैं।

पढ़ें :- यूपी समेत छह राज्यों में बढ़ी SIR की समय-सीमा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

प्रभुनाथ मिश्रा के पिता जगदीश चन्द्र मिश्रा अपने बच्चे की मौत के लिए न्याय मांग रहे हैं। अयोध्या मेडिकल कॉलेज के भ्रष्ट तंत्र ने इनके बच्चे की जान ले ली। किसी की दुनिया उजड़ गई अफसर सिर्फ़ मामले की लीपापोती में जुटे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शोरूम के नक्शे पर खड़ा हुआ तीन मंजिला दीपा हॉस्पिटल, MDA पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

शोरूम के नक्शे पर खड़ा हुआ तीन मंजिला दीपा हॉस्पिटल, MDA पर...

पूरे होते वादे:बहादुर शाह नगर में सीसी सड़क व नाली निर्माण का शुभारंभ

पूरे होते वादे:बहादुर शाह नगर में सीसी सड़क व नाली निर्माण का...

बच्चों में संस्कार डालना अभिभावक का काम, उसके बाद स्कूल में गुरु उन्हें तराशते हैं : स्वाती सिंह

बच्चों में संस्कार डालना अभिभावक का काम, उसके बाद स्कूल में गुरु...

यूपी पुलिस का नया करनामा, SP City अयोध्या चक्रपाणि त्रिपाठी पीड़ित परिवार पर बना रहे हैं दबाव, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने दिए जाँच के आदेश

यूपी पुलिस का नया करनामा, SP City अयोध्या चक्रपाणि त्रिपाठी पीड़ित परिवार...

पंकज चौधरी बने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, नौतनवा में जश्न का माहौल

पंकज चौधरी बने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, नौतनवा में जश्न का माहौल

शादी में रसगुल्ले की मची लूट..., जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह पर गिरी गाज, जानें पूरा मामला?

शादी में रसगुल्ले की मची लूट..., जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह...