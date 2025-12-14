यूपी पुलिस का नया करनामा, SP City अयोध्या चक्रपाणि त्रिपाठी पीड़ित परिवार पर बना रहे हैं दबाव, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने दिए जाँच के आदेश

अयोध्या। यूपी के अयोध्या जिले से उत्तर प्रदेश पुलिस का नया करनामा सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि एसपी सिटी अयोध्या चक्रपाणि त्रिपाठी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाए उल्टे दबाव बना रहे है।

मिली जानकारी के अनुसार अध्योध्या कोतवाली में दर्ज मुकदमा (585/2O24) में से दोषियों का नाम निकालने के लिए पीड़ित को शपथपत्र देने का लगातार दबाव बना रहे हैं। अयोध्या मेडिकल कॉलेज के प्रभुनाथ मिश्रा आत्महत्या मामले में आईओ की चार्जशीट पूरी होने के बावजूद सीओ न्यायालय नहीं भेज रहे है।

आरोप है कि एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने आईओ के तरफ से चार्जशीट पूरी करते ही आईओ को लाइन हाजिर करा दिया है। इस पूरे मामले की शिकायत प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी पहुंची है। चार्जशीट में देरी पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने जाँच के आदेश दिए हैं। अब पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए शासन में एसपी सिटी अयोध्या चक्रपाणि त्रिपाठी की संलिप्तता के जाँच के आदेश दिए हैं।

सूत्रों का कहना है कि अब मृतक के पिता और भाई पर दबाव बनाने के मामले की भी जाँच होगी। आरोप है कि चक्रपाणि ने दोषियों का नाम निकालने को लेकर आईओ पर भी दबाव बनाया है। इस पूरे मामले में CO अयोध्या आशुतोष तिवारी की भूमिका भी संदिग्ध है। आरोप है कि CO आशुतोष तिवारी 20 दिन से चार्जशीट दबा कर बैठे है। CO आशुतोष तिवारी चार्जशीट न्यायालय न भेजकर मामले की लीपापोती में जुटे हुए हैं।

प्रभुनाथ मिश्रा के पिता जगदीश चन्द्र मिश्रा अपने बच्चे की मौत के लिए न्याय मांग रहे हैं। अयोध्या मेडिकल कॉलेज के भ्रष्ट तंत्र ने इनके बच्चे की जान ले ली। किसी की दुनिया उजड़ गई अफसर सिर्फ़ मामले की लीपापोती में जुटे हैं।