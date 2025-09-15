गोरखुपर मे युवती ने पहले किया युवक का रेप, फिर अंतरंग फोटो खीच करने लगी ब्लैकमेल: मुकदमा दर्ज

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवती ने पहले युवक के साथ रेप किया फिर ब्लैकमेल करने के लिए उसकी अंतरंग फोटो खींच ली। पीड़ित ने जब पैसे देने से मना कर दिया तो युवती ने गृभवती होने का दावा कर पीड़ित के घर पहुंच गई और हंगामा कर ब्लैमेल करने लगी। वहीं पीड़ित ने जब पुलिस से शिकायत की पुलिस ने मामला टरका दिया। पीड़ित के पिरजनों ने कोर्ट के माध्यम से युवती पर मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों की लगभग दो साल पहले इंस्टाग्राम से हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे संबंध गहरे होते गए।

गोरखपुर के सहजनवां क्षेत्र निवासी एक युवक की दो साल पहले दिसंबर 2023 में युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। युवक ने बताया कि वह अभी नाबालिग है और युवती लगभग बीस साल के आस- पास की है। अफेयर के दौरान युवती ने खुद होटल बुक कर युवक को बुलाया और शारीरिक संबंध बनाएं। युवती ने लड़के की कुछ अंतरंग तस्वीर भी खींच लीं थी, जिसके बाद आरोपी युवती ने युवक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लड़का जब ब्लैकमेल से बुरी तरह त्रस्त हो गया तब उसने परिवार को सभी बातें बता दी। सब कुछ खत्म होने के बाद युवती 25 जून 2025 को आरोपी युवती युवक के घर पहुंच गई और पिता से 12 लाख रुपये की डिमांड कर दी।

युवक के पिता ने बीते 23 जुलाई को एसएसपी ऑफिस में नाबालिग बेटे को बचाए जाने का प्रार्थना पत्र दिया था। पुलिस ने लापरवाही दिखाते हुए केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। पीडित परिजनों ने परेशान होकर 28 जुलाई 2025 कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इसी प्रार्थना पत्र पर 14 सिंतबर को अपर जिला सत्र न्यायालय/स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट के आदेश पर गोरखपुर के गीडा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।