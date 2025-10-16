  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़ पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा, जानें वजह?

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़ पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा, जानें वजह?

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel)  के नेतृत्व वाले गुजरात मंत्रिमंडल (Gujarat Cabinet) का विस्तार शुक्रवार को होगा। वहीं इससे पहले आज राज्य के सभी मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा सौंप दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel)  के नेतृत्व वाले गुजरात मंत्रिमंडल (Gujarat Cabinet) का विस्तार शुक्रवार को होगा। वहीं इससे पहले आज राज्य के सभी मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने पहले बताया था कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य को लगभग 10 नए मंत्री मिल सकते हैं, और लगभग आधे मौजूदा मंत्रियों को बदला जा सकता है।

पढ़ें :- गुजरात BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे जगदीश विश्वकर्मा, चुनाव से चला बड़ा दांव!

कैबिनेट विस्तार कल 

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel) के मंत्रिमंडल का विस्तार शुक्रवार सुबह 11:30 बजे होगा। वर्तमान गुजरात मंत्रिमंडल (Gujarat Cabinet) में मुख्यमंत्री पटेल समेत कुल 17 मंत्री हैं। इसमें आठ कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जबकि इतने ही राज्य मंत्री (एमओएस) हैं। बता दें कि, 182 सदस्यीय विधानसभा वाले गुजरात में 27 मंत्री या सदन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में, गुजरात सरकार में राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा (Jagdish Vishwakarma) , केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल (CR Patil) की जगह भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के नए अध्यक्ष बने। भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) ने 12 दिसंबर, 2022 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने यौन उत्पीड़न मामले में वार्डन को पद से हटाया, सहायक निलंबित

साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने यौन उत्पीड़न मामले में वार्डन को पद से...

कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल और कॉलेज में RSS की गतिविधियां होंगी बैन

कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल और कॉलेज में RSS की...

पाकिस्तान ने लगाया बड़ा आरोप, रक्षामंत्री ख्वाजा ने कहा तालिबान भारत की ओर से लड़ रहा है प्रॉक्सी युद्ध

पाकिस्तान ने लगाया बड़ा आरोप, रक्षामंत्री ख्वाजा ने कहा तालिबान भारत की...

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़ पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा, जानें वजह?

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़ पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा, जानें...

पत्नी चंदा देवी नहीं ,अब खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जानें क्या हुआ ऐसा?

पत्नी चंदा देवी नहीं ,अब खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर...

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान,केंद्र सरकार की आलोचना करने के साथ कहा कि ट्रंप हमारा बाप है क्या

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान,केंद्र सरकार की आलोचना करने के...