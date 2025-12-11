VIDEO: मध्यप्रदेश में युवक ने नहीं बोला जय श्रीराम तो दो युवकों ने कर दी उसकी पिटाई, मुकदमा दर्ज

  1. हिन्दी समाचार
मध्य प्रदेश के झाबुआ जनपद से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमे दो युवकों एक युवक की पिटाई कर रहे है। वहीं कुछ लोग वहां खड़े होकर युवक की पिटाई का तमाशा देख रहे है। युवक ने जय श्रीराम नहीं बोला था, जिस कारण उसकी पिटाई की गई है। पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपी पक्ष ने भी मुकदमा दर्ज कराया है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के झाबुआ जनपद से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमे दो युवकों एक युवक की पिटाई कर रहे है। वहीं कुछ लोग वहां खड़े होकर युवक की पिटाई का तमाशा देख रहे है। युवक ने जय श्रीराम नहीं बोला था, जिस कारण उसकी पिटाई की गई है। पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपी पक्ष ने भी मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश के झाबुआ जनपद के थांदला थाना क्षेत्र पाटडी गांव निवासी रावजी डामर ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि गांव के ही रहने वाले चैन सिंह मैडा ने अपने एक साथी के साथ आए और जबरदस्ती जय श्रीराम बोलने का दबाव डालने लगे। उन्होने जब जय श्रीराम बोलने से मना किया तो उनकी पिटाई कर दी गई। इस दौरान आरोपियों ने उनके साथ गॉली गलौज भी की। वहीं दूसरे पक्ष के चैन सिंह मैडा ने पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि रावजी गांव में धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को उकसाते हैं। वह कुछ दिनों पूर्व ईसाई धर्म अपना चुके है और क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों को गुमराह कर धर्मांतरण करा रहा है। झाबुआ के थांदला थाना क्षेत्र के अधिकारी नीरज नामदेव ने बताया कि घटना पाटडी गांव का है। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

