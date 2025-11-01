‘जय श्री राम’ और ‘जय बजरंगबली’ का उद्घोष दंगा कराने का लाइसेंस बन चुके हैं : स्वामी प्रसाद मौर्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी (RSSP) के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं क्योंकि सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। उन्होंने दावा किया कि “जय श्री राम” (Jai Shri Ram) और “जय बजरंगबली” (Jai Bajrangbali) जैसे धार्मिक नारे अब मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा और तोड़फोड़ का “लाइसेंस” बन चुके हैं। मौर्य ने कहा कि इन नारों के सहारे मुस्लिमों की दुकानों, घरों, मस्जिदों और मदरसों पर हमले हो रहे हैं, और सरकार इसे रोकने के बजाय बढ़ावा दे रही है।

VIDEO | Apni Janta Party chief Swami Prasad Maurya says, "Some are using 'Jai Shree Ram' as a license to instigate violence against Muslims."

मौर्य ने हाल के घटनाक्रमों का हवाला देते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है, और धार्मिक नारे अब हिंसा का बहाना बन रहे हैं। मौर्य ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जज पर जूता फेंकने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो 3 नवंबर को पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी कार्यालयों के बाहर बड़ा धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) ने भाजपा पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा, आज एक धर्म के लोग आतंकवादी गतिविधियों पर उतर आए हैं। उन्होंने फतेहपुर के मकबरे पर हमला और अलीगढ़ में आई लव मोहम्मद लिखकर हिंदू-मुस्लिम दंगा भड़काने की साजिश रचने जैसी घटनाओं का भी हवाला दिया।

अयोध्या: स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सीताराम दास महाराज ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य महामूर्ख, राष्ट्र के लिए खतरा और आतंकवादी हैं। वह देश में अराजकता फैलाते हैं।

स्वामी प्रसाद मौर्य को भारतीय संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है

Ayodhya, Uttar Pradesh: On Apni Janata Party National President Swami Prasad Maurya's statement, Jagadguru Paramhans Acharya says, "Swami Prasad Maurya has no knowledge of Indian culture…"

राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जगद्गुरु परमहंस आचार्य का कहना है, ‘स्वामी प्रसाद मौर्य को भारतीय संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है…’