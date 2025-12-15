नौतनवा में बेखौफ चोरों का आतंक, पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष की बाइक चोरी

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नगर पालिका परिषद नौतनवा के वाल्मीकि नगर वार्ड नंबर 6 में रविवार शाम अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित ने थाना नौतनवा में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वाल्मीकि नगर निवासी पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष अजय कुमार अग्रहरी पुत्र स्व. रामलाल अग्रहरी, जो सिटी कार्ट के पास मस्जिद गली, मेन रोड नौतनवा के स्थायी निवासी हैं, रविवार 14 दिसंबर 2025 की शाम करीब 4:30 बजे दुकान से घर लौटे थे। उन्होंने अपनी हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (पंजीकरण संख्या UP 56 AB 3938) घर के दरवाजे पर खड़ी कर अंदर चले गए। कुछ देर बाद बाहर निकलने पर मोटरसाइकिल मौके से गायब मिली।

पीड़ित ने तत्काल घटना की मौखिक सूचना थाना नौतनवा पुलिस को दी और सोमवार 15 दिसंबर 2025 को लिखित प्रार्थना पत्र सौंपते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

इस संबंध में थाना प्रभारी पुरुषोत्तम राव ने बताया कि पीड़ित की तहरीर प्राप्त हो गई है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उधर, स्थानीय लोगों ने बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए पुलिस से गश्त बढ़ाने और शीघ्र खुलासा करने की मांग की है।