रायपुर में गणपति बप्पा को नवरत्न जड़ित 750 ग्राम सोने का मुकुट किया गया अर्पित, कीमत लगभग 75 लाख रुपये

Raipur: गणेश चतुर्थी पर बुधवार को देशभर में लोगों ने 'गणपति बप्पा' का स्वागत किया। कई प्रसिद्ध मंदिरों में 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के रायपुर में भगवान गणेश को लगभग 75 लाख रुपये का मुकुट अर्पित किया गया है। 

Raipur: गणेश चतुर्थी पर बुधवार को देशभर में लोगों ने 'गणपति बप्पा' का स्वागत किया। कई प्रसिद्ध मंदिरों में 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के रायपुर में भगवान गणेश को लगभग 75 लाख रुपये का मुकुट अर्पित किया गया है।

जानकारी के अनुसार, रायपुर में गोलबाजार स्थित श्री सार्वजनिक हनुमान मंदिर ट्रस्ट और श्री बजरंग नवयुवक गणेश उत्सव समिति द्वारा आयोजित पूजन उत्सव में गणपति बप्पा को श्रद्धालुओं ने नवरत्न जड़ित 750 ग्राम सोने का मुकुट अर्पित किया। जिसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपये आंकी गई है। इस उत्सव में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। जिन्होंने उत्सव का शुभारंभ विधिवत पूजन कर किया।

समिति के लोगों ने बताया कि यह परंपरा 2018 से चली आ रही है। भगवान को 750 ग्राम के सोने का मुकुट पहनाया जाता है। मौजूदा समय में इस मुकुट की कीमत करीब 70 लाख रुपये बताई जा रही है। मुकुट पहने गणपति की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं।

