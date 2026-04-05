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युद्ध के बीच अमेरिका के चीफ ऑफ़ स्टाफ़ जनरल जॉर्ज को जबरदस्ती किया रिटायर, देखें विदाई ईमेल

US आर्मी के पूर्व चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ जनरल रैंडी जॉर्ज को शनिवार को US युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया था। जार्ज ने पेंटागन अधिकारियों को भेजे अपने विदाई ईमेल में लिखा कि US सैनिक चरित्रवान और साहसी नेताओं के हकदार हैं।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। US आर्मी के पूर्व चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ जनरल रैंडी जॉर्ज को शनिवार को US युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया था। जार्ज ने पेंटागन अधिकारियों को भेजे अपने विदाई ईमेल में लिखा कि US सैनिक चरित्रवान और साहसी नेताओं के हकदार हैं। अमेरिकी सेना के उच्च कमान में तेज़ी से हो रहे फेरबदल ने इस सप्ताहांत तब ज़ोर पकड़ लिया, जब आर्मी के 41वें चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ जनरल रैंडी जॉर्ज को तुरंत पद से हटा दिया गया। उनका जाना रक्षा सचिव पीट हेगसेथ द्वारा की गई बर्खास्तगियों की एक लंबी कड़ी में सबसे ताज़ा घटना है, क्योंकि प्रशासन युद्ध विभाग के लिए एक खास विचारधारा वाले नेताओं को नियुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

पढ़ें :- अब कौन संभालेगा अमेरिकी सेना की कमान? जनरल रैंडी जॉर्ज, बोले- देश को चरित्र वाले और साहसी नेताओं की है जरूरत, पेंटागन में मचा हड़कंप

जनरल जॉर्ज ने अवर सचिव, सहायक सचिव और अपने शीर्ष अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक संदेश दिया, जिसे कई लोग पेंटागन के नए नेतृत्व पर एक तीखे कटाक्ष के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आपके साथ सेवा करना और अपने देश के समर्थन में सैनिकों का नेतृत्व करना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप सभी अपने मिशन पर पूरी तरह से केंद्रित रहेंगे, लगातार नए-नए तरीके अपनाते रहेंगे और आधुनिक युद्ध के मैदान में जीत हासिल करने के लिए हमारे सैनिकों को जो कुछ भी चाहिए उसे दिलाने के लिए नौकरशाही की बाधाओं को निडरता से दूर करते रहेंगे। चरित्र और साहस पर यह ज़ोर उन रिपोर्टों के बीच आया है, जिनमें कहा गया है कि हेगसेथ ने जॉर्ज के तुरंत रिटायरमेंट की मांग इसलिए की थी, ताकि उनकी जगह ऐसे उत्तराधिकारी को लाया जा सके जो राष्ट्रपति ट्रंप के सैन्य एजेंडे को और अधिक आक्रामक तरीके से लागू कर सके। उन्होंने आगे कहा कि हमारे सैनिक सचमुच दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सभी साहस चरित्र और दृढ़ता के साथ नेतृत्व करना जारी रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने आर्मी चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ जनरल रैंडी जॉर्ज के तुरंत रिटायरमेंट का अनुरोध किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार हेगसेथ ने ईरान युद्ध में शासन परिवर्तन का संकल्प लेने के बाद किए गए एक बड़े फेरबदल में दो आर्मी जनरलों को ज़बरदस्ती पद से हटा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार जनरल रैंडी जॉर्ज (आर्मी के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़) के बाद, जनरल डेविड होडने (जो अक्टूबर में सेवा के प्रशिक्षण और परिवर्तन कमान के प्रमुख बने थे) और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर (आर्मी के मुख्य पादरी) को भी उनके पदों से हटा दिया गया। यह बर्खास्तगी पेंटागन प्रमुख और सेवा के वरिष्ठ नेतृत्व के बीच चल रहे टकरावों की एक लंबी श्रृंखला के बाद हुई है।

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